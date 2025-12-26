VIŠE OD 50 VOZILA U PLAMENU, IMA MRTVIH: Nezapamćen lančani sudar u Japanu, broje se povređeni (VIDEO)
NA auto-putu Kanecu u Japanu večeras se dogodio lančani sudar u kojem je učestvovalo oko 50 automobila i kamiona, pri čemu je poginula jedna osoba, dok je 26 povređeno, od kojih petoro u teškom stanju.
Video snimci sa mesta događaja, objavljeni na društvenim mrežama, pokazuju snažnu eksploziju koja je usledila nakon sudara, kao i veliki požar, iz kojeg se dižu crni oblaci dima.
U ovom delu Japana ceo dan je padao sneg, što je značajno otežalo saobraćaj i doprinelo riziku od sudara.
Jedna osoba je poginula, dok je 26 povređeno.
Vlasti su zatvorile auto-put u oba smera na nekoliko sati kako bi omogućile spasilačkim službama da reaguju i evakuišu povređene.
Istražitelji trenutno sprovode istragu kako bi utvrdili uzrok nesreće i požara.
(Telegraf)
Preporučujemo
NAPAD NOŽEM: Najmanje 15 osoba povređeno u i izbeljivačem u fabrici u Japanu
26. 12. 2025. u 22:11
(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, među poginulima i tinejdžer
26. 12. 2025. u 16:35
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)