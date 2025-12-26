VIŠE OD 50 VOZILA U PLAMENU, IMA MRTVIH: Nezapamćen lančani sudar u Japanu, broje se povređeni (VIDEO)

NA auto-putu Kanecu u Japanu večeras se dogodio lančani sudar u kojem je učestvovalo oko 50 automobila i kamiona, pri čemu je poginula jedna osoba, dok je 26 povređeno, od kojih petoro u teškom stanju.

Foto: X printskrin/volcaholic1

Video snimci sa mesta događaja, objavljeni na društvenim mrežama, pokazuju snažnu eksploziju koja je usledila nakon sudara, kao i veliki požar, iz kojeg se dižu crni oblaci dima.

U ovom delu Japana ceo dan je padao sneg, što je značajno otežalo saobraćaj i doprinelo riziku od sudara.

Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured - NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025

Jedna osoba je poginula, dok je 26 povređeno.

Vlasti su zatvorile auto-put u oba smera na nekoliko sati kako bi omogućile spasilačkim službama da reaguju i evakuišu povređene.

🚨🇯🇵 MASSIVE PILEUP ON JAPAN EXPRESSWAY: OVER 50 VEHICLES CRASH, 1 DEAD, 26 INJURED



Chaos hit Japan's Kanetsu Expressway hard in Minakami, Gunma Prefecture.



More than 50 cars and trucks smashed into each other in a fiery wreck that killed at least one person and hurt 26 others.… pic.twitter.com/TIVdsP1bAi — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 26, 2025

Istražitelji trenutno sprovode istragu kako bi utvrdili uzrok nesreće i požara.

(Telegraf)