Svet

VIŠE OD 50 VOZILA U PLAMENU, IMA MRTVIH: Nezapamćen lančani sudar u Japanu, broje se povređeni (VIDEO)

В.Н.

26. 12. 2025. u 22:45

NA auto-putu Kanecu u Japanu večeras se dogodio lančani sudar u kojem je učestvovalo oko 50 automobila i kamiona, pri čemu je poginula jedna osoba, dok je 26 povređeno, od kojih petoro u teškom stanju.

ВИШЕ ОД 50 ВОЗИЛА У ПЛАМЕНУ, ИМА МРТВИХ: Незапамћен ланчани судар у Јапану, броје се повређени (ВИДЕО)

Foto: X printskrin/volcaholic1

Video snimci sa mesta događaja, objavljeni na društvenim mrežama, pokazuju snažnu eksploziju koja je usledila nakon sudara, kao i veliki požar, iz kojeg se dižu crni oblaci dima.

U ovom delu Japana ceo dan je padao sneg, što je značajno otežalo saobraćaj i doprinelo riziku od sudara. 

Jedna osoba je poginula, dok je 26 povređeno.

Vlasti su zatvorile auto-put u oba smera na nekoliko sati kako bi omogućile spasilačkim službama da reaguju i evakuišu povređene. 

Istražitelji trenutno sprovode istragu kako bi utvrdili uzrok nesreće i požara.

(Telegraf)

