ŠTA ĆE NA OVO REĆI AMERIČKI PREDSEDNIK? U Belgiji osnovana stranka koja se zove TRAMP

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

11. 11. 2025. u 11:10

BIVŠI predsednik Belgijskog nacionalnog fronta Salvatore Nikotra osnovao je novu desničarsku frankofonsku stranku, čija je skraćenica TRAMP, nazvana po američkom predsedniku Donaldu Trampu, prenose zapadni mediji.

Foto: Tanjug/AP

"Donald Tramp je vrhunski simbol populizma. On odmah otelotvoruje ono za šta se zalažemo", rekao je Nikotra, osnivač stranke TRAMP, čije ime je i skraćenica od "Svi ujedinjeni za Uniju populističkih pokreta" (Tous Reunis pour l'Union des Mouvements Populistes).

Nikotra je istakao da, za razliku od flamandske stranke Vlaams Belang, najveće desničarske stranke u Belgiji, nova stranka TRAMP neće zagovarati separatizam.

Prema njegovim rečima, cilj stranke je da učestvuje i na parlamentarnim izborima u Belgiji, kao i na izborima za Evropski parlament 2029. godine.

"Mi smo desničarska populistička stranka sa socijalnim prizvukom", rekao je Nikotra.
Kako je saopšteno, osnivačka skupština stranke održaće se 30. novembra.

(Sputnjik)

