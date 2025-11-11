ŠTA ĆE NA OVO REĆI AMERIČKI PREDSEDNIK? U Belgiji osnovana stranka koja se zove TRAMP

BIVŠI predsednik Belgijskog nacionalnog fronta Salvatore Nikotra osnovao je novu desničarsku frankofonsku stranku, čija je skraćenica TRAMP, nazvana po američkom predsedniku Donaldu Trampu, prenose zapadni mediji.

"Donald Tramp je vrhunski simbol populizma. On odmah otelotvoruje ono za šta se zalažemo", rekao je Nikotra, osnivač stranke TRAMP, čije ime je i skraćenica od "Svi ujedinjeni za Uniju populističkih pokreta" (Tous Reunis pour l'Union des Mouvements Populistes).

Nikotra je istakao da, za razliku od flamandske stranke Vlaams Belang, najveće desničarske stranke u Belgiji, nova stranka TRAMP neće zagovarati separatizam.



Prema njegovim rečima, cilj stranke je da učestvuje i na parlamentarnim izborima u Belgiji, kao i na izborima za Evropski parlament 2029. godine.

"Mi smo desničarska populistička stranka sa socijalnim prizvukom", rekao je Nikotra.

Kako je saopšteno, osnivačka skupština stranke održaće se 30. novembra.

