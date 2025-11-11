KIJEV i London nisu uspeli da otmu ruski lovac MiG-31 sa hipersoničnom raketom „Kindžal“, saopštila je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).

„Zahvaljujući preduzetim merama, planovi ukrajinske i britanske obaveštajne službe za organizaciju provokacije velikih razmena - osujećeni su“, navodi se u saopštenju.

Prema podacima službe, Ministarstvo odbrane Ukrajine je pokušao da regrutuje ruske pilote, obećavajući im tri miliona dolara. Kijev je jednom od pilota nudio državljanstvo zapadne države. Takođe je, navodno, pomoćnog pilota podsticao da ubije ili uspava glavnog pilota u slučaju otmice aviona.

Zatim je vojna obaveštajna služba protivnika planirala da uputi MiG-31 u rejon baze NATO u rumunskoj Konstanci, gde bi ga protivvazdušna odbrana mogla oboriti i na taj način izazvati provokaciju. U operaciji su učestvovali zaposleni Belingketa*.

Kako je naveo pilot lovca, prošlog jeseni mu se obratio predstavnik te organizacije koji se predstavio kao Sergej Lugovski. Ponudio mu je novac za konsultacije o vojnim pitanjima. Pilot je odbio dalji kontakt.

„Smatram da je cilj obraćanja meni bila želja Sergeja da me kompromituje, kako bi me potom iskoristili u interesu obaveštajne službe“, rekao je pilot.

