SATELITI OTKRILI TAJNE POGONE: Peking gradi arsenal za novo doba sukoba (FOTO)
KINA je početkom 2025. povećala svoj vojni budžet za 7,2 odsto, dostigavši približno 245 milijardi dolara. To je već četvrta uzastopna godina sa rastom većim od sedam procenata, iako američki analitičari smatraju da su stvarni izdaci verovatno znatno veći.
Satelitske fotografije kompanije Planet Labs otkrivaju da je od 2020. pokrenuta ogromna ekspanzija objekata povezanih sa razvojem raketa i naoružanja. CNN navodi da se kineska vojna infrastruktura širi u izuzetnom tempu: više od 60 procenata od identifikovanih 136 lokacija pokazuje jasne znakove nadogradnje ili uvećanja kapaciteta, dok se ukupna izgrađena površina povećala za preko dva miliona kvadratnih metara.
Na snimcima se prepoznaju nove fabrike, podzemni bunkeri, testni kompleksi, pa čak i delovi raketa u nastajanju.
- Kina se strateški pozicionira kao globalna supersila. Ovo je rani stadijum nove trke u naoružanju - upozorava stručnjak za kontrolu oružja Vilijam Alberk.
Među lokacijama koje su izazvale najviše pažnje nalaze se objekti u okrugu Gar i u zoni blizu jezera Pangong, na prostoru kineske autonomne regije Tibet, neposredno uz liniju stvarne kontrole (LAC) koja razdvaja Kinu i Indiju. Prema CNN-u, proces širenja raketnih pogona gotovo se udvostručio nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Analitičari smatraju da Peking brižljivo posmatra rat kako bi iz njega izvukao lekcije o modernim borbenim taktikama, posebno o efikasnosti dronova i projektila protiv zapadnih sistema protivvazdušne odbrane.
Još od 2012. godine, predsednik Si Đinping ulaže ogromne resurse u modernizaciju Narodne oslobodilačke vojske (PLA), posebno u raketne snage koje naziva "stubom nacionalne bezbednosti". Pentagon procenjuje da su kineske zalihe projektila u protekle četiri godine porasle za oko 50 procenata. Istovremeno, Kina svake godine od 2023. dodaje oko sto novih nuklearnih bojevih glava, iako ukupan njen nuklearni arsenal i dalje zaostaje za američkim i ruskim.
Vojni eksperti upozoravaju da mnoge od novih raketa mogu imati presudnu ulogu u eventualnom pokušaju Pekinga da silom zauzme Tajvan. Osnovna strategija oslanja se na uspostavljanje "zone uskraćenog pristupa", čime bi se američkoj mornarici otežao ulaz u Tajvanski moreuz.
- PLA nastoji da stvori uslove za invaziju — da neutrališe luke, baze i logistička čvorišta koja bi SAD mogle koristiti za odbranu ostrva - objašnjava istraživač Deker Ivelet.
Uprkos dinamičnom razvoju, kinesku vojsku potresaju i unutrašnji problemi: brojni visoki zvaničnici Raketenih snaga smenjeni su zbog korupcije, što postavlja pitanje o pravom stepenu borbene spremnosti. Stručnjaci upozoravaju da ubrzani tehnološki napredak Kine u raketnim sistemima duboko utiče na globalnu ravnotežu moći.
- Hladni rat već postoji — samo u novom izdanju, kroz tehnologiju i naoružanje - smatra Dejvid Santoro iz Pacific Foruma.
(Večernji list)
BONUS VIDEO - SVE SE TRESLO: Ruski tenkovi na Crvenom trgu
Preporučujemo
"LED" SE POLAKO TOPI: Kina ukinula posebne lučke takse za američke brodove
10. 11. 2025. u 07:18
VELIKA TRAMPOVA PRETNjA: Bićete kažnjeni!
10. 11. 2025. u 17:44
BOŽE (SA)ČUVAJ, KRALjA: Zelenski o tome kako mu je Čarls Treći pomogao da se ne boji Trampa
10. 11. 2025. u 16:26
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)