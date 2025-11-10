HAOS U SLOVAČKOJ: Poznat broj povređenih u sudaru dva voza - veliki broj putnika studenti (FOTO/VIDEO)
SEDAMDESET devet ljudi je povređeno u sudaru dva putnička voza u blizini slovačke prestonice Bratislave.
Niko od učesnika nesreće koja se dogodila juče uveče nije u životnoj opasnosti. Povređeni su prebačeni u bolnice, saopštila je služba hitne medicinske pomoći. Preliminarni izveštaji ukazuju da je regionalni voz ignorisao znak stop i prešao na pruge ka Bratislavi, gde se sudario sa brzim vozom, saopštila je železnička kompanija ŽSR.
Tačne okolnosti nesreće i dalje se istražuju, kazao je šef ZSR-a Ivan Bednarik za novinsku agenciju TASR. Javna televizija STV je izvestila da je u oba voza bilo ukupno oko 800 putnika, pozivajući se na podatke ministra unutrašnjih poslova Matuša Šutaja Eštoka.
Mnogi putnici bili su studenti koji su se vraćali u Bratislavu iz svojih rodnih gradova, navodi STV.
(Index.hr)
Preporučujemo
FICO POTVRDIO: Slovačka protiv korišćenja zamrznute ruske imovine za vojne troškove Kijeva
09. 11. 2025. u 20:33
FICO JASAN: Dok sam ja premijer, Slovačka neće učestvovati u konfiskaciji ruskih sredstava
08. 11. 2025. u 15:25
ROJTERS TVRDI: Poljska pregovara sa SAD o kupovini LNG za Slovačku i Ukrajinu
05. 11. 2025. u 20:11
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)