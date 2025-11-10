HAOS U SLOVAČKOJ: Poznat broj povređenih u sudaru dva voza - veliki broj putnika studenti (FOTO/VIDEO)

SEDAMDESET devet ljudi je povređeno u sudaru dva putnička voza u blizini slovačke prestonice Bratislave.

Foto: Printscreen/Iks/@tparon

Niko od učesnika nesreće koja se dogodila juče uveče nije u životnoj opasnosti. Povređeni su prebačeni u bolnice, saopštila je služba hitne medicinske pomoći. Preliminarni izveštaji ukazuju da je regionalni voz ignorisao znak stop i prešao na pruge ka Bratislavi, gde se sudario sa brzim vozom, saopštila je železnička kompanija ŽSR.

Two trains collide on a section of Pezinok-Bratislava Main Station in Slovakia. Massive search and rescue teams on site with the emergency no word on fatalities or injuries just yet or how the two trains collided. Mass casualty incident. pic.twitter.com/K3QmCV8EnN — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025

Tačne okolnosti nesreće i dalje se istražuju, kazao je šef ZSR-a Ivan Bednarik za novinsku agenciju TASR. Javna televizija STV je izvestila da je u oba voza bilo ukupno oko 800 putnika, pozivajući se na podatke ministra unutrašnjih poslova Matuša Šutaja Eštoka.

2 trains collide on track near Pezinok — Bratislava Main Station, Slovakia pic.twitter.com/DoiqG1UkaB — Sprinter Press (@SprinterPress) November 9, 2025

Mnogi putnici bili su studenti koji su se vraćali u Bratislavu iz svojih rodnih gradova, navodi STV.

(Index.hr)