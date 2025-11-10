Svet

HAOS U SLOVAČKOJ: Poznat broj povređenih u sudaru dva voza - veliki broj putnika studenti (FOTO/VIDEO)

В.Н.

10. 11. 2025. u 14:48

SEDAMDESET devet ljudi je povređeno u sudaru dva putnička voza u blizini slovačke prestonice Bratislave.

ХАОС У СЛОВАЧКОЈ: Познат број повређених у судару два воза - велики број путника студенти (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Iks/@tparon

Niko od učesnika nesreće koja se dogodila juče uveče nije u životnoj opasnosti. Povređeni su prebačeni u bolnice, saopštila je služba hitne medicinske pomoći. Preliminarni izveštaji ukazuju da je regionalni voz ignorisao znak stop i prešao na pruge ka Bratislavi, gde se sudario sa brzim vozom, saopštila je železnička kompanija ŽSR.

Tačne okolnosti nesreće i dalje se istražuju, kazao je šef ZSR-a Ivan Bednarik za novinsku agenciju TASR. Javna televizija STV je izvestila da je u oba voza bilo ukupno oko 800 putnika, pozivajući se na podatke ministra unutrašnjih poslova Matuša Šutaja Eštoka.

Mnogi putnici bili su studenti koji su se vraćali u Bratislavu iz svojih rodnih gradova, navodi STV.

(Index.hr)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta

KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta