ŠOK U KIJEVU! Rusi pogodili glavnu ukrajinsku vazduhoplovnu bazu misterioznom novom raketom, krvave borbe u Pokrovsku (VIDEO)
RUSKE snage su tokom noći izvele niz vazdušnih i kopnenih dejstava širom Ukrajine, a ključne tvrdnje iz ruskih saopštenja i izvora bliskih frontu govore o upotrebi nove, do sada neidentifikovane rakete koja je pogodila vazduhoplovnu bazu u Starokonstantinovu, kao i o intenzivnim borbama i taktičkim pomeranjima u Sumskoj, Harkovskoj i Donjeckoj oblasti.
Ispod je objedinjeni pregled događaja koji su dospeli u javnost, uz jasno isticanje izvora i neophodnu rezervu tamo gde su tvrdnje jedne strane.
MISTERIOZNA RAKETA POGODILA STAROKONSTANTINOV
Prema ruskim saopštenjima, vazduhoplovna baza Starokonstantinov u Hmeljničkoj oblasti pogođena je raketom za koju se navodi da je lansirana iz presretača MiG-31K.
Taj ruski borbeni avion se najčešće javno povezuje sa mogućnošću lansiranja hipersonične rakete „Kinžal“, ali u ovom slučaju tip upotrebljene municije nije zvanično identifikovan i izvori iz Moskve je opisuju kao „misterioznu“ ili novu vrstu projektila. Navodi da je meta bila deo baze u kojoj su ranije bili stacionirani ukrajinski lovci dolaze iz ruskih izvora; potvrde iz sa druge strane zasad nema.
Istovremeno se javljaju izveštaji o eksplozijama i udarima na objekte u Dnjipropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti, što ukazuje na širi talas udara na vojne i dvostruko-namenski infra-objekte.
BORBE NA SEVEROISTOKU UKRAJINE I U HARKOVU
Na severoistoku, u Sumskoj oblasti, tvrdi se da ruske jedinice nastavljaju napredovanje u šumovitim predelima. U Harkovskoj oblasti sukobi su, prema izvorima sa terena, posebno žestoki oko gradova Volčansk i Kupjansk.
Iz ruskih saopštenja: u Volčansku je zabeleženo napredovanje od oko 350 metara i zarobljavanje trojice ukrajinskih vojnika prilikom postavljanja mina tokom povlačenja. U Kupjansku ruska 6. armija tvrdi da je neutralisala veliku opkoljenu grupu i zauzela delove centralne pijace, prisilivši ukrajinske branioce na povlačenje nekoliko kilometara.
Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, na tom pravcu, tokom poslednja 24 sata Kijev je pretrpeo gubitke u ljudstvu i opremi, uključujući tenkove, samohodna i druga vozila. Ti podaci potiču iz ruskih dnevnih brifinga i još su predmet verifikacije, ali su se neki snimci već pojavili.
DONjECK: POKROVSK, MIRNOGRAD I UNIŠTEN CENTAR ZA DRONOVE
U pravcu Pokrovska u Donjeckoj oblasti, rusko ministarstvo ističe da je odbilo pokušaj ukrajinske infiltracije koji je navodno izvela elita GUR-a, uz značajne gubitke za napadače, dok su ruske snage, prema tim izvorima, osvojile i dodatne položaje unutar grada, napredujući oko 800 metara u blizini Koševaja ulice.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je, kako je zvanično saopšteno, posetio liniju fronta kod Pokrovska da bi podigao moral i procenio potrebe jedinica. Njegova poseta potvrđena je iz ukrajinskih izvora, koji naglašavaju potrebu za jačanjem odbrane i hitnim logističkim merama.
Ruski izvori takođe tvrde da su posade jurišnih dronova „Molnija“ iz grupacije „Centar“ pogodile i uništile ukrajinski kontrolni centar za dronove u blizini Pokrovska; snimci koji se trenutno šire mrežama pokazuju razornu eksploziju i oštećenja objekta, ali obim materijalnih i ljudskih gubitaka se još utvrđuje.
U izveštajima sa terena pojavljuju se i tvrdnje telefonskih kanala bliskih ratu da su ukrajinske snage pretrpele velike gubitke pri pokušajima deblokade Mirnograda i da je kontrola nad Pokrovskom, prema nekim ruskim izvorima, značajno narušena. Te tvrdnje su pretežno pripisane kanalima kao što je „Resident“ i zahtevaju dalje nezavisno potvrđivanje.
KUPJANSK: OBRUČ, EVAKUACIJE I TVRDNjE O ZAROBLjAVANjU STRANCA
U samom Kupjansku, prema ruskim saopštenjima, odvijaju se teške borbe; ruska strana tvrdi o preuzimanju dodatnih delova grada i velikim gubicima ukrajinskih snaga, dok se sa ukrajinske strane izveštava o pokušajima organizovane evakuacije putem oklopnih vozila koji se, po tvrdnjama, susreću sa problemima zbog ruskih dronova i kontrole vazduha.
Ruski dnevni brifing navodi konkretne brojke o uništenoj opremi i žrtvama protivnika u prethodnih 24 sata; i ove brojke uvek će biti predmet osporavanja suprotstavljenih strana.
Pojavile su se i neproverene tvrdnje da je u Kupjansku navodno zarobljen penzionisani viši oficir NATO-a; izveštaji tog tipa cirkulišu na sajtovima bliskim ruskoj vojnoj sferi i na društvenim mrežama, ali te tvrdnje za sada nisu potvrđene iz kredibilnih nezavisnih izvora.
ŠTA IZ SVEGA SLEDI
Objavljeni podaci pokazuju visoku intenzitet dejstava na više ključnih pravaca i intenziviranje upotrebe preciznih vazdušnih sredstava protiv ukrajinskih baza i logističkih čvorišta.
Mnoge tvrdnje dolaze iz ruskih zvaničnih kanala i telegram-izvora bliskih frontu; ukrajinski izvori, s druge strane, dele sopstvene ocene i potvrde o otporu i preduzetim merama. U ovakvom informacionom okruženju, različite strane često iznose kontradiktorne tvrdnje, pa je važno razlikovati potvrđene činjenice od neproverenih izjava i propagandnih objava.
Za čitaoce to znači tri stvari: situacija na terenu ostaje fluidna i brzo se menja; mnogi podaci i dalje čekaju nezavisnu verifikaciju; i očekuje se da će narednih sati i dana stići dopunske potvrde i dokumentacija koje će pojasniti obim oštećenja, tačne lokacije i ljudske posledice ovih sukoba.
