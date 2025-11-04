RUSKE snage su tokom noći izvele niz vazdušnih i kopnenih dejstava širom Ukrajine, a ključne tvrdnje iz ruskih saopštenja i izvora bliskih frontu govore o upotrebi nove, do sada neidentifikovane rakete koja je pogodila vazduhoplovnu bazu u Starokonstantinovu, kao i o intenzivnim borbama i taktičkim pomeranjima u Sumskoj, Harkovskoj i Donjeckoj oblasti.

Foto Tanjug/AP/MoD Rusije

Ispod je objedinjeni pregled događaja koji su dospeli u javnost, uz jasno isticanje izvora i neophodnu rezervu tamo gde su tvrdnje jedne strane.

Foto oruzjeonline.com

MISTERIOZNA RAKETA POGODILA STAROKONSTANTINOV

Prema ruskim saopštenjima, vazduhoplovna baza Starokonstantinov u Hmeljničkoj oblasti pogođena je raketom za koju se navodi da je lansirana iz presretača MiG-31K.

Taj ruski borbeni avion se najčešće javno povezuje sa mogućnošću lansiranja hipersonične rakete „Kinžal“, ali u ovom slučaju tip upotrebljene municije nije zvanično identifikovan i izvori iz Moskve je opisuju kao „misterioznu“ ili novu vrstu projektila. Navodi da je meta bila deo baze u kojoj su ranije bili stacionirani ukrajinski lovci dolaze iz ruskih izvora; potvrde iz sa druge strane zasad nema.

Istovremeno se javljaju izveštaji o eksplozijama i udarima na objekte u Dnjipropetrov­skoj i Zaporoškoj oblasti, što ukazuje na širi talas udara na vojne i dvostruko-namenski infra-objekte.

Ruska grupa snaga „Zapad“ nastavila je napredovanje zapadno od Borovske Andrijevke, približavajući se reci Oskil, prenose njihovi izvori. pic.twitter.com/3Cvc8XaOSG — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 4, 2025

BORBE NA SEVEROISTOKU UKRAJINE I U HARKOVU

Na severoistoku, u Sumskoj oblasti, tvrdi se da ruske jedinice nastavljaju napredovanje u šumovitim predelima. U Harkovskoj oblasti sukobi su, prema izvorima sa terena, posebno žestoki oko gradova Volčansk i Kupjansk.

Iz ruskih saopštenja: u Volčansku je zabeleženo napredovanje od oko 350 metara i zarobljavanje trojice ukrajinskih vojnika prilikom postavljanja mina tokom povlačenja. U Kupjansku ruska 6. armija tvrdi da je neutralisala veliku opkoljenu grupu i zauzela delove centralne pijace, prisilivši ukrajinske branioce na povlačenje nekoliko kilometara.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, na tom pravcu, tokom poslednja 24 sata Kijev je pretrpeo gubitke u ljudstvu i opremi, uključujući tenkove, samohodna i druga vozila. Ti podaci potiču iz ruskih dnevnih brifinga i još su predmet verifikacije, ali su se neki snimci već pojavili.

The operational situation near Pokrovsk and on its outskirts was the main topic of discussion with the servicemen of the 25th Separate Airborne Sicheslav Brigade, which is engaged in a defensive operation in this sector of the front. Today, I met with the warriors in their… pic.twitter.com/RRdPTbkm53 — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 4, 2025

DONjECK: POKROVSK, MIRNOGRAD I UNIŠTEN CENTAR ZA DRONOVE

U pravcu Pokrovska u Donjeckoj oblasti, rusko ministarstvo ističe da je odbilo pokušaj ukrajinske infiltracije koji je navodno izvela elita GUR-a, uz značajne gubitke za napadače, dok su ruske snage, prema tim izvorima, osvojile i dodatne položaje unutar grada, napredujući oko 800 metara u blizini Koševaja ulice.

Ilustracija telegram rybar

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je, kako je zvanično saopšteno, posetio liniju fronta kod Pokrovska da bi podigao moral i procenio potrebe jedinica. Njegova poseta potvrđena je iz ukrajinskih izvora, koji naglašavaju potrebu za jačanjem odbrane i hitnim logističkim merama.

Ruska posada dronova „Molnija“ iz grupe snaga „Centar“ pogodila je ukrajinski kontrolni centar bespilotnih letelica u blizini Pokrovska. Koordinate su poslali operateri 51. armije nakon što su otkrili položaj u gradskom području, pišu ruski izvori vesti uz priložen video. pic.twitter.com/oEBrPULK5b — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 4, 2025

Ruski izvori takođe tvrde da su posade jurišnih dronova „Molnija“ iz grupacije „Centar“ pogodile i uništile ukrajinski kontrolni centar za dronove u blizini Pokrovska; snimci koji se trenutno šire mrežama pokazuju razornu eksploziju i oštećenja objekta, ali obim materijalnih i ljudskih gubitaka se još utvrđuje.

U izveštajima sa terena pojavljuju se i tvrdnje telefonskih kanala bliskih ratu da su ukrajinske snage pretrpele velike gubitke pri pokušajima deblokade Mirnograda i da je kontrola nad Pokrovskom, prema nekim ruskim izvorima, značajno narušena. Te tvrdnje su pretežno pripisane kanalima kao što je „Resident“ i zahtevaju dalje nezavisno potvrđivanje.

KUPJANSK: OBRUČ, EVAKUACIJE I TVRDNjE O ZAROBLjAVANjU STRANCA

U samom Kupjansku, prema ruskim saopštenjima, odvijaju se teške borbe; ruska strana tvrdi o preuzimanju dodatnih delova grada i velikim gubicima ukrajinskih snaga, dok se sa ukrajinske strane izveštava o pokušajima organizovane evakuacije putem oklopnih vozila koji se, po tvrdnjama, susreću sa problemima zbog ruskih dronova i kontrole vazduha.

Prema ruskim izvorima, grupa civila, uglavnom starijih osoba, bila je meta ukrajinskih operatera dronova dok su se evakuisali iz Kupjanska. Snimak stravičnog napada pojavio se na internetu 1. novembra. pic.twitter.com/b4dwipE8s3 — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 4, 2025

Ruski dnevni brifing navodi konkretne brojke o uništenoj opremi i žrtvama protivnika u prethodnih 24 sata; i ove brojke uvek će biti predmet osporavanja suprotstavljenih strana.

Pojavile su se i neproverene tvrdnje da je u Kupjansku navodno zarobljen penzionisani viši oficir NATO-a; izveštaji tog tipa cirkulišu na sajtovima bliskim ruskoj vojnoj sferi i na društvenim mrežama, ali te tvrdnje za sada nisu potvrđene iz kredibilnih nezavisnih izvora.

ŠTA IZ SVEGA SLEDI

Objavljeni podaci pokazuju visoku intenzitet dejstava na više ključnih pravaca i intenziviranje upotrebe preciznih vazdušnih sredstava protiv ukrajinskih baza i logističkih čvorišta.

Mnoge tvrdnje dolaze iz ruskih zvaničnih kanala i telegram-izvora bliskih frontu; ukrajinski izvori, s druge strane, dele sopstvene ocene i potvrde o otporu i preduzetim merama. U ovakvom informacionom okruženju, različite strane često iznose kontradiktorne tvrdnje, pa je važno razlikovati potvrđene činjenice od neproverenih izjava i propagandnih objava.

Video from GUR's Timur unit showing operations in Pokrovsk, including the landing of a team from a Blackhawk helicopter and a captured Russian T-80BVM tank.https://t.co/uhCkROZd5Z pic.twitter.com/GfTJMqgKBJ — Rob Lee (@RALee85) November 4, 2025

Za čitaoce to znači tri stvari: situacija na terenu ostaje fluidna i brzo se menja; mnogi podaci i dalje čekaju nezavisnu verifikaciju; i očekuje se da će narednih sati i dana stići dopunske potvrde i dokumentacija koje će pojasniti obim oštećenja, tačne lokacije i ljudske posledice ovih sukoba.

