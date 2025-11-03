HIPERSONIČNA KIŠA „KINŽALA“ KOD ŽITOMIRA: Rusija lansirala pet projektila u samo 20 minuta (VIDEO)

NOĆ između 2. i 3. novembra 2025. godine obeležena je jednom od najintenzivnijih upotreba ruskih hipersoničnih projektila od početka rata.

Prema izveštajima ukrajinskih i nezavisnih izvora za praćenje, Rusija je lansirala najmanje pet raketa „Kinžal“ (9-S-7760) na ukrajinsku teritoriju, pri čemu su tri projektile pogodile oblast oko Žitomira, a dve su, prema navodima, bile usmerene prema Starokostantinovu u Hmelničkoj oblasti – gradu koji se često povezuje sa stacioniranjem ukrajinskih vojnih aviona i skladištima municije.

RUSKI „KINŽAL“ PONOVO U AKCIJI

Prema preliminarnim informacijama, prva raketa pogodila je područje zapadno od Žitomira, dok su druge dve zabeležene na radarskim sistemima ukrajinske protivvazdušne odbrane u blizini Starokostantinova. Tačne mete i razmere štete još nisu poznate, a ukrajinske vlasti nisu objavile detalje iz bezbednosnih razloga.

Lokalni stanovnici su prijavili snažne eksplozije i više udara u kratkom intervalu od oko 20 minuta, što sugeriše koordinisani napad izveden u seriji. Zvanični Telegram kanal Nikolajev Vanjok i lokalni kanali za praćenje napada potvrdili su da su sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani širom regiona, ali do sada nema potvrde da je bilo koje hipersonično oružje uspešno presretnuto.

BRZINA I MOĆ „KINŽALA“

Raketa „Kinžal“ (rus. H-47M2) jedna je od najmoćnijih hipersoničnih raketa u arsenalu Ruske Federacije i na svetu. Lansira se sa lovca-presretača MiG-31K i sposobna je da dostigne brzinu do 10 maha (preko 12.000 km/h), dok nosi bojnu glavu težine do 480 kilograma – konvencionalnu ili nuklearnu. Ova kombinacija brzine i manevrisanja čini je ekstremno teškom za presretanje čak i za najmodernije zapadne PVO sisteme, uključujući „Patriot“ i SAMP/T.

Zna se da se „Kinžal“ koristi isključivo protiv visokovrednih ciljeva – poput komandnih punktova, skladišta municije, avio-baza i infrastrukture za održavanje zapadnog oružja. Starokostjantinov je već ranije više puta bio meta napada zbog prisustva ukrajinskih aviona Su-24 i nosača projektila Storm šedou/SCALP, pa se pretpostavlja da bi to mogao biti i jedan od razloga noćašnjeg napada.

PANIKA U ŽITOMIRU I HITNA EVAKUACIJA

Grad Žitomir, koji se nalazi oko 150 kilometara zapadno od Kijeva, bio je u potpunom mraku tokom noći. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se više puta, a stanovništvo je upućeno u skloništa.

Operativni centar Žitomirske oblasti potvrdio je da su vatrogasne i hitne službe raspoređene na više lokacija, dok su timovi Ministarstva unutrašnjih poslova pregledali teren u potrazi za delovima raketa i mogućim neeksplodiranim bojevim glavama.

Iako su svedoci prijavili više eksplozija i požara u okolini grada, nema potvrđenih informacija o žrtvama, a ukrajinski generalštab je pozvao građane da „ne dele fotografije i snimke udara dok operacije potrage i obezbeđenja terena traju“.

ESKALACIJA U HIPERSONIČNOM RATU

Ovaj napad dolazi svega nekoliko dana nakon što su ruske snage tokom oktobra izvele rekordan broj raketnih i dron udara na Ukrajinu, uključujući i 14 prethodnih lansiranja „Kinžal“. Analitičari procenjuju da bi sadašnje povećanje broja ovih projektila moglo značiti da Rusija ubrzava tempo proizvodnje i testira spremnost ukrajinske protivvazdušne mreže u zimskim uslovima.

S obzirom na karakteristike „Kinžal“, ukrajinski sistemi PVO imaju veoma ograničene mogućnosti odbrane. Iako su pojedini zapadni izvori tvrdili obaranje ove rakete, niko još uvek nije prikazao bilo kakav kredibilan dokaz. Velika većina udara, posebno onih sa više raketa u isto vreme, gotovo se ne može sprečiti.

Serija od pet hipersoničnih udara „Kinžalima“ u noći 3. novembra predstavlja jednu od najkoncentrisanijih upotreba hipersoničnog oružja u ovom ratu. Žitomir i Starokostjantinov ponovo su se našli na udaru zbog svog strateškog značaja, dok Kijev pokušava da ojača postojeće PVO kapacitete uz pomoć zapadnih partnera.

Ostaje nepoznato da li je cilj napada bio odmazda za ukrajinske udare na ruske energetske objekte, testiranje nove generacije projektila ili signal da Rusija poseduje dovoljno zaliha hipersoničnog oružja da nastavi pritisak tokom zime.

