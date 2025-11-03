Svet

RUSI GOTOVO U SVIM DELOVIMA POKROVSKA: "Ako se ne povučemo, izgubićemo veliki broj elitnih marinaca"

Новости онлине

03. 11. 2025. u 15:36

UKRAJINSKE snage saopštile su da ruski vojnici vode borbe u gotovo svim delovima Pokrovska, ali da je kontrola nad gradom i dalje sporna, dok branioci odbijaju desetine napada svakog dana.

РУСИ ГОТОВО У СВИМ ДЕЛОВИМА ПОКРОВСКА: Ако се не повучемо, изгубићемо велики број елитних маринаца

Foto: Profimedia

Ruska pešadija u skoro svim kvartovima

Prema rečima komandanta izviđačkog odreda „Šeršnji Dovbuša“ 68. odvojene brigade, poznatog pod pozivnim imenom „Gus“, ruski vojnici deluju u malim pešadijskim grupama.

- Neprijatelj je primećen u gotovo svim kvartovima i delovima grada. Kreću se u grupama od nekoliko vojnika, koje otkrivamo posmatranjem i odmah neutrališemo svim raspoloživim sredstvima – od FPV dronova i bombi do artiljerije - rekao je on za kanal Kijev 24, prenosi Kijev post.

Ipak, „Gus“ je naglasio da Rusi još ne kontrolišu nijedan deo Pokrovska.

- Situacija je zaista nestabilna; pojedini položaji menjaju strane, ali ne možemo govoriti o stabilnoj kontroli neprijatelja nad bilo kojim delom grada - dodao je on.

Borbe na jugu grada

Rusi najveći pritisak vrše na južne kvartove Pokrovska – Sonjačni, Šahtarski i Lazurni.

- Napadaju snažno sa zapada, ka Grišinu, kao i sa severoistoka, gde borbe traju oko Rodinskog i Crvenog Limana. Žele da se spoje iz dva pravca i zatvore obruč, ali su od tog cilja još veoma daleko - naglasio je „Gus“.

Generalštab Ukrajine saopštio je da su u jednom danu odbili čak 68 ruskih napada u pokrovskom sektoru, u blizini naselja Nikanorivka, Majak, Mirnograd, Crveni Liman, Rodinske, Razine, Mikolajevka, Novoekonomične i drugih.

„Situacija je složena i dinamična“

Ukrajinske vazdušno-desantne snage tvrde da su kontranapadima poboljšale taktičke položaje u više delova grada.

Predsednik Vladimir Zelenski rekao je 2. novembra da je dobio izveštaje sa fronta i da su postignuti „rezultati u eliminaciji okupatora“.

Istovremeno, analitičari platforme DeepState potvrdili su ruske prodore u južne delove grada, dok Institut za proučavanje rata (ISW) upozorava da Moskva pojačava ofanzivne operacije pokušavajući da opkoli ukrajinske snage.

Prema rečima šefa spoljne obaveštajne službe Ukrajine, generala Mikole Malomuža, Putin je izdao naređenje da ruske snage zauzmu Pokrovsk i ceo njegov industrijski pojas do 15. novembra.

Upozorenja i gubici

Osnivač fondacije „Come Back Alive“ Vitalij Dejnega tvrdi da je „Ukrajina praktično izgubila Pokrovsk“.

- Ako uskoro niko ne potpiše naređenje za povlačenje, mogli bismo izgubiti veliki broj elitnih padobranaca i marinaca - napisao je on.

Prema podacima RBC Ukrajina, do hiljadu ruskih vojnika već je u gradu. Železnica koja prolazi kroz Pokrovsk deli ga na dva dela, a južni deo na mapama označen je kao „siva zona“ ili pod delimičnom ruskom kontrolom.

Specijalna operacija ukrajinskih komandosa

Prošle nedelje ukrajinske specijalne jedinice (HUR) izvršile su desant u okolini Pokrovska, pod komandom šefa obaveštajne službe Kirila Budanova.

Trupe su stigle američkim helikopterima Black Hawk, sa zadatkom da stabilizuju front i obnove presečene linije snabdevanja.

Rusija je tvrdila da je „eliminisala sve desantne jedinice“, ali ukrajinski izvori su te navode nazvali „lažima“.

Prema proceni grupe DeepState, oko pola grada trenutno je sporno, a borbe u ulicama i napadi dronovima se nastavljaju bez prekida.

