ZAVRŠENA PRVA RUNDA PREGOVORA: Zelenski se obratio javnosti nakon razgovora između ukrajinske i američke delegacije u SAD

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u Sjedinjenim Američkim Državama već završen prvi krug razgovora između ukrajinske i američke delegacije i da očekuje izveštaj šefa ukrajinske delegacije Rustema Umerova uoči naredne runde pregovora.

Foto: Tanjug/AP

Zelenski je to rekao tokom zajedničkog obraćanja medijima sa premijerom Portugala Luisom Montenegrom, prenosi Ukrinform.

- Naš tim će me kontaktirati, tako smo se dogovorili, i izneti mi rezultate prvog bloka dijaloga, nakon čega ćemo razumeti kako da nastavimo - rekao je Zelenski.

On je dodao da se u Sjedinjenim Američkim Državama nalaze i predstavnici Rusije i Evrope, ističući da će o detaljima razgovora u Vašingtonu moći da govori nakon što dobije izveštaj od Umerova.

(Tanjug)