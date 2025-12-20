Svet

PONOVO NAPADNUTA LUKA PIVDENI, POGOĐENI TENKOVI Hitno se oglasio Kuleba: Neprijatelj je izveo balistički napad

В.Н.

20. 12. 2025. u 15:20

Ruska vojska napala je jutros infrastrukturu luke Pivdeni, koja se nalazi u Odeskoj oblasti, poginulo je osmoro, povređeno 30 ljudi, a pogođeni su i tenkovi, saopštio je zamenik premijera za obnovu Ukrajine, ministar zajednice i teritorijalnog razvoja Oleksij Kuleba.

Foto: Profimedia

"Neprijatelj je toko noći izveo balistički napad na luku u Odesi. Do sada je broj poginulih, nažalost, porastao na osam, oko 30 ljudi je povređeno. Granatiranje ne prestaje. Posle osam ujutru zabeležen je još jedan napad na luku Pivdeni i bilo je pogodaka tenkova", rekao je Kuleba.

(Ukrinform)

