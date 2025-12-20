Košarka

DOMINACIJA KEVINA PANTERA: Bivši kapiten Partizana MVP 17.kola Evrolige

Filip Milošević

20. 12. 2025. u 15:15

Košarkaš Barselone Kevin Panter najkorisniji je (MVP) 17. kola Evrolige, saopšteno je danas iz takmičenja.

ДОМИНАЦИЈА КЕВИНА ПАНТЕРА: Бивши капитен Партизана МВП 17.кола Евролиге

Foto: Profimedia

Bivši kapiten Partizana je u spektakularnoj pobedi Barselone nad Baskonijom 134:124 posle tri produžetka za 45 minuta na terenu dao 43 poena (12/19 trojke, 4/7 trojke, 7/7 slobodna bacanja) i tako stigao do indeksa korisnosti 40. 

