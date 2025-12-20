DOMINACIJA KEVINA PANTERA: Bivši kapiten Partizana MVP 17.kola Evrolige
Košarkaš Barselone Kevin Panter najkorisniji je (MVP) 17. kola Evrolige, saopšteno je danas iz takmičenja.
Bivši kapiten Partizana je u spektakularnoj pobedi Barselone nad Baskonijom 134:124 posle tri produžetka za 45 minuta na terenu dao 43 poena (12/19 trojke, 4/7 trojke, 7/7 slobodna bacanja) i tako stigao do indeksa korisnosti 40.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
NE SMIRUJE SE SITUACIJA U PARTIZANU: Izbila svađa između Parkera i Ocokoljića?
20. 12. 2025. u 11:52
TO JE PITANjE ZA NjEGA: Ocokoljić govorio o ponašanju Džabarija Parkera i podigao buru
19. 12. 2025. u 21:56
VLAHOVIĆ ZBOG POVREDE PROPUŠTA I ROMU: "Vučica" ima šansu da izbije na drugo mesto
JUVENTUS i Roma ukrstiće koplja u subotu uveče u Torinu, u direktnom duelu ekipa koje imaju jasnu ambiciju da sezonu završe među prva četiri tima Serije A. Tip vam je spremio analizu ove utakmice sa predlozima naših tipstera.
20. 12. 2025. u 10:06
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)