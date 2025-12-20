Svet

"RUSIJA BI MORALA BITI PORAŽENA": Orban objasnio šta bi moralo da se dogodi da bi se novac dat Ukrajini vratio (FOTO)

В.Н.

20. 12. 2025. u 15:14

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je otplata zajma od 90 milijardi evra Ukrajini vezana za vojnu pobedu, a ne za ekonomski rast.

РУСИЈА БИ МОРАЛА БИТИ ПОРАЖЕНА: Орбан објаснио шта би морало да се догоди да би се новац дат Украјини вратио (ФОТО)

Foto: Profimedia

Orban je rekao da su, prvi put u istoriji EU, 24 države članice zajednički odobrile ratni zajam zemlji van Unije i da to nije tehnički detalj, već kvalitativni pomak.

"Logika zajma je jasna – ko god pozajmi novac, želi ga nazad. U ovom slučaju, otplata nije vezana za ekonomski rast ili stabilizaciju, već za vojnu pobedu. Da bi se ovaj novac ikada vratio, Rusija bi morala biti poražena", rekao je Orban.

Ocenio je,takođe, to nije logika mira, već rata.

"Ratni zajam neizbežno zainteresuje finansijere za nastavak i eskalaciju sukoba, jer bi poraz značio i finansijski gubitak. Od ovog trenutka više ne govorimo samo o političkim ili moralnim odlukama, već o teškim finansijskim ograničenjima koja guraju Evropu u jednom pravcu – rat", istakao je Orban. 

Dodao je i da smatra da 90 milijardi evra neće promeniti stvarnost.

"Što rat duže traje, pozicija Ukrajine postaje sve slabija. Vreme je za pregovore, vreme je za mir", zaključio je mađarski premijer.

(RTS)

