"RUSIJA BI MORALA BITI PORAŽENA": Orban objasnio šta bi moralo da se dogodi da bi se novac dat Ukrajini vratio (FOTO)
Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je otplata zajma od 90 milijardi evra Ukrajini vezana za vojnu pobedu, a ne za ekonomski rast.
Orban je rekao da su, prvi put u istoriji EU, 24 države članice zajednički odobrile ratni zajam zemlji van Unije i da to nije tehnički detalj, već kvalitativni pomak.
"Logika zajma je jasna – ko god pozajmi novac, želi ga nazad. U ovom slučaju, otplata nije vezana za ekonomski rast ili stabilizaciju, već za vojnu pobedu. Da bi se ovaj novac ikada vratio, Rusija bi morala biti poražena", rekao je Orban.
Ocenio je,takođe, to nije logika mira, već rata.
"Ratni zajam neizbežno zainteresuje finansijere za nastavak i eskalaciju sukoba, jer bi poraz značio i finansijski gubitak. Od ovog trenutka više ne govorimo samo o političkim ili moralnim odlukama, već o teškim finansijskim ograničenjima koja guraju Evropu u jednom pravcu – rat", istakao je Orban.
Dodao je i da smatra da 90 milijardi evra neće promeniti stvarnost.
"Što rat duže traje, pozicija Ukrajine postaje sve slabija. Vreme je za pregovore, vreme je za mir", zaključio je mađarski premijer.
(RTS)
Preporučujemo
NAJNOVIJE PROCENE AMERIČKIH OBAVEŠTAJACA: Putin želi celu Ukrajinu i ove delove Evrope!
20. 12. 2025. u 14:32
DOK RUSI GINU, OVAJ BIZNIS CVETA: Zbog rata u Ukrajini, ove kompanije pune džepove
20. 12. 2025. u 14:13
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)