U EMISIJI „NIUS Live am Abend“ od 19. decembra 2025. nemački desno orijentisani portal NIUS oštro je kritikovao kancelara Fridriha Merca (CDU) zbog podrške novom paketu pomoći Ukrajini. Emisija je Mercov pristup na samitu EU u Briselu nazvala njegovim „Vaterloom“ – velikim porazom.

Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Merc je zagovarao direktno korišćenje zamrznute ruske imovine (preko 200 milijardi evra) za finansiranje Ukrajine. Međutim, dogovoren je beskamatni zajam od 90 milijardi evra za naredne dve godine, finansiran novim zajedničkim dugovima EU, a ne ruskim novcem. Voditelj Andreas Dorfmann i gosti istakli su da je ovo ustupak Rusiji i slabost Merca, jer Putin sada vidi da se rat „isplati“. Kritikovali su Merca što opterećuje nemačke poreske obveznike umesto da koristi ruska sredstva.

Druga glavna tema bila je debata o proširenju ovlašćenja Savezne obaveštajne službe (BND). Emisija je naslovom „Dozvola za ubijanje?“ upozorila na nacrt novog zakona o BND-u, koji predviđa veće mogućnosti za operacije u inostranstvu. Agentima bi bilo dozvoljeno da vrše sabotaže, uništavaju neprijateljsku opremu ili čak dozvole određene prestupe za zaštitu izvora. Gosti su uporedili ovo sa „Džejms Bondom“, izražavajući zabrinutost da Nemačka prelazi na agresivniju obaveštajnu politiku.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Ove teme pokazuju duboku podelu u nemačkoj politici – Mercova podrška ogromnoj pomoći Ukrajini i jačanju obaveštajnih službi vidi se kao nastavak rata bez kraja na teret evropskih građana. Umesto mira, Berlin bira eskalaciju, što samo produžava sukob i slabi Evropu.

(Piše: Nina Stojanović, Srpski ugao)