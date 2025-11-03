ZDRAVSTVENO ZA VOZAČE NA "ČASNU REČ": EU uvodi reformu vozačkih dozvola s ciljem da smanji broj poginulih na drumovima

PRITISNUTI starošću, reumom i drugim bolestima, muku muče da sastave nekoliko koraka peške, dok ne stignu do svog parkiranog automobila. Sve zatim postaje mnogo lakše kad sednu za volan.

Foto: Goran Čvorović

To je priča nekih od vremešnih vozača na putevima Evropske unije gde, u pojedinim zemljama, koliko god to čudno zvučalo, ne postoje lekarski pregledi za dobijanje vozačke dozvole koja, uz to, ume da bude i neograničenog roka trajanja. Bivalo je u takvim situacijama i udesa sa fatalnim ishodima, pa su u Briselu odlučili da prekinu s ovom praksom.

Poslanici Evropskog parlamenta nedavno su usvojili nova pravila kojima se menja način izdavanja vozačkih dozvola na celoj teritoriji EU. Dozvola će, tako, moći da traje najduže 15 godina, pre nego što bude obnovljena. Velika novost je i to što će za produžetak biti potrebna lekarska evaluacija. To podrazumeva ili klasičan pregled ili, bar, samostalno popunjavanje upitnika od strane vozača koji deklarativno saopštava da je sposoban da vozi.

Ova poslednja olakšica je uvedena na pritisak udruženja vozača. Nekima se to čini nedovoljnim, jer je tako teško sprečiti zloupotrebe kada sve zavisi od dobre volje, ali se na ovaj način ipak napravio korak napred. Zemlje će biti slobodne da odaberu jednu od ove dve mere, obaveznog lekarskog pregleda ili vozačke "deklaracije" o zdravstvenom stanju.

Prema novim evropskim pravilima, dozvole za automobile i motocikle će trajati od 10 do 15 godina za mlađe od 65, dok je za starije moguće u nacionalnom zakonodavstvu uvesti i kraće rokove, i češće lekarske preglede. U Briselu žele tako da smanje broj smrtnih slučajeva u saobraćajnim nesrećama na putevima od Helsinkija do Atine, kojih je prošle godine bilo blizu dvadeset hiljada.

Istovremeno, planira se i povezivanje na evropskom nivou, pa vozači koji su ostali bez poena ili dozvole u jednoj zemlji, neće moći da voze u drugoj. Trenutno, zemlje ne obaveštavaju jedna drugu o oduzetim poenima ili suspenziji dozvole koja fizički ostaje u posedu vozača, kao što to, s druge strane, već rade kada je, na primer, reč o kaznama za preokoračenje brzine.

SVEST

Praksa je do sada bila takva da se vozačima duboko zašlim u starost, ili obolelima, verovalo da će biti dovoljno svesni da ne sedaju za volan, ako procene da to ne mogu, ili da će koristiti propisana pomagala poput naočara, da ne bi u opasnost doveli svoj i tuđ život. Sada će to, ipak, morati da se menja.

- Trenutno, više od 40 odsto vozača koji su izgubili poene ili dozvolu, ostaju nekažnjeni u drugoj državi EU. Sa novim pravilima, to više neće biti tako – poručio je podnosilac izveštaja na osnovu koga je izglasana rezolucija, italijanski socijalista Mateo Riči.

Promene oko izdavanja vozačkih dozvola istovrmeno će se odnositi i na teoretski deo polaganja ispita, gde će kandidat morati više da obrati pažnju na najugroženije grupe učesnika u saobraćaju, kao što su biciklisti i pešaci. Zemlje će imati rok od tri godine da izmene nacionalno zakonodavstvo, kada je reč o izdavanju i produžavanju vozačkih dozvola. Ambiciozni cilj je "nula mrtvih" na putevima EU do 2050. godine.

U martu, Evropski parlament i Evropski savet koji okuplja zemlje članice, postigli su sporazum o reviziji sistema vozačkih dozvola. Posle glasanja u EP, sada ostaje da se formalno o svemu izjasne i predstavnici država, što se očekuje ubrzo, pre kraja godine, kada bi, objavljivanjem u Službenom glasniku, novi evropski zakon stupio na snagu.

Trenutno, po zemljama vlada šerenilo kada je reč o uslovima za dobijanje dozvole za vožnju, a to će, u okiviru postavljenih ogračničenja novom evropskom direktivom, tako očigledno i ostati. Novost će biti samo lekarski pregled ili izjašnjavanje.

Vozači u Nemačkoj, na primer, nakon poslednje unutrašnje reforme, dozvolu dobijaju na 15 godina, a do sada nisu morali na pregled, osim u posebnim slučajevima. Ista pravila važe i u Austriji. U Italiji, obnova dozvole se vrši posle deset godina uz obavezan psihofizički test, u Belgiji posle 10 ili 15 zavisno od kategorije uz lekarski pregled za C i D.

U Španiji, dozvola se produžava na svakih 10 godina do 65. godine života, a kasnije na svakih 5, uz obavezan test vida, sluha i koordinacije. U Grčkoj, dozvola važi 15 godina do 65, 3 od 65 do 80, a posle toga se izdaje na svake dve. Lekarski je obavezan. U Poljskoj, izdaje se na 15 godina, a pregled profesionalni vozači vrše na svakih 5 godina do šezdesete, a posle toga na svake dve i po.

Portgalsko zakonodavstvo zahteva obnovu dozvole na 15 godina do 60, zatim na svakih 5 do 70, a onda na svake dve. U Švedskoj se obnavljaju na deset godina uz lekarsko odobrenje za C i D kategoriju, a u Holandiji na 15, koliko i u Finskoj gde je pregled obavezan za sve. Rumuni dozvolu obnavljaju na 10 godina, uz lekarski sertifikat. Česi svojim vozačima dozvole takođe daju na isti period, koji je za C i D kategoriju prepolovljen na 5. Deset godina dozvola važi i u Bugarskoj, gde se traži obavezno mišljenje lekara, kao i u Mađarskoj. Pregled je obavezan i u Sloveniji i Hrvatskoj.

U najvećoj zemlji EU Francuskoj, stare, papirne, ružičaste dozvole važile su beskonačno i izdavale su se bez lekarskog pregleda. S novim, plastičkim dozvolama, veličine kreditnih kartica, uvedenim 2013, ustanovljen je rok od 15 godina, ali se i dalje izdaju i obnavljaju bez lekarskog pregleda, doživotno. Zanimljivo je da stara dokumenta u Francuskoj, kao i registarske tablice, nastavljaju da važe, a da se po važećim pravilima izdaju samo novim vozačima. Ružičaste dozvole ovde, tako, i dalje važe, sve do 2033. godine.

Nesreće koje su se poslednjih godina događale, u kojima su zbog slabih refleksa i vida, učestvovali neki vremešni vozači, naterali su vlasti da počnu da razmišljaju o eventualnim ograničenjima. Ali, istovremeno se pojavljuju i glasovi protiv, poput bivšeg ministra saobraćaja, a sadašnjeg visokog komesara za strategiju, Klemana Bona, koji istuču da bi se time izvršio atak na autonomiju starijih ljudi.

Procenjuje se da je starima, naročito izlovanim u unutrašnjosti, automobil neophodan da odu u nabavku, kod lekara ili da održe društvene aktivnosti, i da bi ih ograničenja dovela u nezavidnu situaciju. Ima i onih koji ističu da su stariji, bez obzira na slabije reflekse, zbog velikog isustva bolji vozači od mladih, kojih tek počinju.