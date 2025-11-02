Svet

IDF POTVRDIO: Nestao vojni tužilac general Tomer-Jerušalmi, koja je obelodanila snimke mučenja Palestinca

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 11. 2025. u 19:22

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je general-major Jifat Tomer-Jerušalmi, vojni tužilac koja je podnela ostavku u petak, nestala.

ИДФ ПОТВРДИО: Нестао војни тужилац генерал Томер-Јерушалми, која је обелоданила снимке мучења Палестинца

Foto: Shutterstock

Policija traga za Tomer-Jerušalmi, sa kojom od jutros nije bilo moguće stupiti u kontakt, prenosi tajms of Izrael.

Potraga je tokom poslednjih nekoliko sati bila usredsređena na plažu Hacuk u Tel Avivu, prema navodima pripadnika hitnih službi.

Kako se navodi u saopštenju IDF-a, načelnik Generalštaba general Ejal Zamir naložio je Upravi za operacije "da upotrebi sva sredstva koja su na raspolaganju izraelskoj vojsci kako bi pokušali da je lociraju što pre.

Tomer-Jerušalmi je u petak podnela ostavku nakon što je priznala da je dostavila medijima snimak od prošle godine koji navodno prikazuje vojnike kako teško zlostavljaju palestinskog bezbednosnog zatvorenika u vojnom pritvorskom centru Sde Tejman.

Trebalo je da bude ispitana u sklopu krivične istrage o odavanju snimka.

Tanjug

