IDF POTVRDIO: Nestao vojni tužilac general Tomer-Jerušalmi, koja je obelodanila snimke mučenja Palestinca

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je general-major Jifat Tomer-Jerušalmi, vojni tužilac koja je podnela ostavku u petak, nestala.

Policija traga za Tomer-Jerušalmi, sa kojom od jutros nije bilo moguće stupiti u kontakt, prenosi tajms of Izrael.

Potraga je tokom poslednjih nekoliko sati bila usredsređena na plažu Hacuk u Tel Avivu, prema navodima pripadnika hitnih službi.

Kako se navodi u saopštenju IDF-a, načelnik Generalštaba general Ejal Zamir naložio je Upravi za operacije "da upotrebi sva sredstva koja su na raspolaganju izraelskoj vojsci kako bi pokušali da je lociraju što pre.

Tomer-Jerušalmi je u petak podnela ostavku nakon što je priznala da je dostavila medijima snimak od prošle godine koji navodno prikazuje vojnike kako teško zlostavljaju palestinskog bezbednosnog zatvorenika u vojnom pritvorskom centru Sde Tejman.

Trebalo je da bude ispitana u sklopu krivične istrage o odavanju snimka.

