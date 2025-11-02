IDF POTVRDIO: Nestao vojni tužilac general Tomer-Jerušalmi, koja je obelodanila snimke mučenja Palestinca
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je general-major Jifat Tomer-Jerušalmi, vojni tužilac koja je podnela ostavku u petak, nestala.
Policija traga za Tomer-Jerušalmi, sa kojom od jutros nije bilo moguće stupiti u kontakt, prenosi tajms of Izrael.
Potraga je tokom poslednjih nekoliko sati bila usredsređena na plažu Hacuk u Tel Avivu, prema navodima pripadnika hitnih službi.
Kako se navodi u saopštenju IDF-a, načelnik Generalštaba general Ejal Zamir naložio je Upravi za operacije "da upotrebi sva sredstva koja su na raspolaganju izraelskoj vojsci kako bi pokušali da je lociraju što pre.
Tomer-Jerušalmi je u petak podnela ostavku nakon što je priznala da je dostavila medijima snimak od prošle godine koji navodno prikazuje vojnike kako teško zlostavljaju palestinskog bezbednosnog zatvorenika u vojnom pritvorskom centru Sde Tejman.
Trebalo je da bude ispitana u sklopu krivične istrage o odavanju snimka.
Tanjug
