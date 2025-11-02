VLADIMIR Zelenski je saopštio da je Ukrajina dobila nove sisteme protivvazduhoplovne odbrane (PVO) Patriot iz Nemačke.

Foto: Profimedia/Ilustracija

-Jačamo komponentu Patriot sistema u našoj ukrajinskoj protivvazduhoplovnoj odbrani. Zahvaljujem Nemačkoj i lično kancelaru Fridrihu Mercu na ovom našem zajedničkom koraku, napisao je on na svom Telegram kanalu.

29. septembra ministar odbrane Nemačke, Boris Pistorius, izjavio je da je Berlin Kijevu isporučio tri Patriot sistema i da će do kraja 2025. godine, uz podršku norveških partnera, obezbediti još dva moderna Patriot sistema.

SPREČEN NOVI DESANT GUR KOD POKROVSKA

Oružane snage Rusije sprečile su pokušaj još jedne grupe Glavne obaveštajne uprave (GUR) Ministarstva odbrane Ukrajine da izvrši napad kod Krasnoarmejska (ukrajinski naziv Pokrovsk), izjavio je savetnik šefa DNR Igor Kimakovski.

„GUR je ponovo pokušao da izvrši desant kod Krasnoarmejska. Bezuspešno. Grupa je odmah napadnuta, ima poginulih i ranjenih“, rekao je Kimakovski.

sputnikportal.rs

