BIĆE ELIMINISANI, DO POSLEDNJEG: Netanjahu zapretio Hamasu
PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas na početku sedmičnog sastanka vlade Izraela da će preostala dva uporišta Hamasa u Gazi, jedno u Rafi a drugo u Kan Junisu, biti uništena.
- Biće eliminisani - rekao je Netanjahu, ističući da pokušaji Hamasa da obmane Izrael, Sjedinjene Američke Države i svet, nisu uspešni, preneo je Tajms of Izrael. Netanjahu je naglasio i da je zaštita izraelskih snaga u Gazi prioritet.
- Moj nalog je jasan - ako postoji bilo koji pokušaj napada na naše vojnike, udarićemo na one koji napadaju i njihove mreže, u odbrani naših trupa - rekao je Netanjahu.
On je, takođe, insistirao na tome da Izrael neće tražiti dozvolu od SAD za ključne odluke u vezi s Gazom, odgovarajući na kritike koje tvrde da Vašington ima ključnu ulogu u donošenju odluka.
- Čujem izjave koje su jednostavno netačne. Mi zadržavamo punu odgovornost za bezbednost i nećemo je ustupiti - naglasio je on. Netanjahu je istovremeno istakao da će Hamas biti razoružan, a Gaza demilitarizovana.
- To je razumevanje koje delim sa predsednikom (SAD Donaldom) Trampom, i delujemo prema jasnom okviru. Ako to ne može da se postigne na jedan način, biće postignuto na drugi način i svi znaju šta je taj drugi način i ko će ga sprovesti - rekao je Netanjahu. Na pitanje o Libanu, Netanjahu je izjavio da Hezbolah pokušava da se ponovo naoruža.
- Očekujemo da libanska vlada ispuni svoja obećanja i razoruža Hezbolah. Ali, jasno je da ćemo vežbati naše pravo na samoobranu prema uslovima primirja. Nećemo dozvoliti da Liban postane novi front protiv nas i postupićemo prema potrebi - zaključio je izraelski premijer.
(Tanjug)
