"KIM DŽONG UN JE POTPUNO NORMALNA OSOBA KOJA ZNA SVOJE MESTO U SVETU" Lukašenko: Moguće je postići dogovor sa njim
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je, nakon susreta sa predsednikom Severne Koreje Kim Džong Unom, stekao utisak da je on "potpuno normalna osoba koja zna svoje mesto u svetu".
Lukašenko je rekao da je njegov utisak o Kim Džong Unu uglavnom bio zasnovan na tome šta mediji objavljuju, ali da je nakon susreta na vojnoj paradi u Kini u septembru ove godine stekao utisak da je "moguće postići dogovor sa njim", prenosi agencija Belta.
- Ali kada sam razgovarao sa njim, video sam potpuno normalnu osobu koja zna svoje mesto u svetu. On nije neka vrsta fantoma. On je pristojna, mirna, iskrena osoba. Bio je to kratak sastanak. Ali to je utisak koji sam stekao. Siguran sam da je moj utisak tačan. Moguće je postići dogovor sa njim - istakao je Lukašenko.
Lukašenko je kazao i da je moguće da će posetiti Severnu Koreju.
On je je u čestitki Kim Džong Unu, povodom nacionalnog praznika 9. septembra, potvrdio spremnost da to učini u najkraćem mogućem roku za obe strane, kako bi se međudržavni odnosi podigli na kvalitativno novi nivo.
(Tanjug)
