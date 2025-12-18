Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za četvrtak

В.М.

18. 12. 2025. u 08:58

IAKO je ponuda ovih dana bila slaba, naši tipsteri uspevaju da sastave dobitne tikete.

Foto: Profimedia

Jučerašnji pogođeni možete videti OVDE, a evo i današnjeg:

Četvrtak

20.00 Koventri U21 - Lejton U21 1 (2,02)

21.00 Šamrok R. - Hamrun S. 1 (1,82)
21.00 Šahtar - Rijeka 1 (1,92)

Ukupna kvota: 7,05

