JOKIĆ NASTAVLJA DA BELEŽI NEREALNE BROJKE: Srbin je podigao Nagetse!

Marko Milosavljević

18. 12. 2025. u 09:02

KOŠARKAŠI Denvera će u noći između četvrtka i petka ugostiti Orlando.

FOTO: Tanjug/AP

Nagetsi su ponovo pronašli pravi ritam, počeli su da igraju dosta bolje  isključivo zahvaljujući Nikoli Jokiću.

Srbin postavlja nove granice, iz godinu u godinu je sve dominantni i njegove brojke teško da će bilo ko u bliskoj budućnosti nadmašiti.

Denver je u prošlom kolu savladao Hjuston na svom terenu, a Somborac je još jednom prikazao briljantnu partiju. Za 42 minuta na terenu imao je učinak od 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Njegov tim je u dosadašnjem delu sezone ostvario 19 pobeda uz 6 poraza i trenutno se nalazi na drugoj poziciji.

Verujemo da će protiv Orlanda upisati i šestu uzastopnu pobedu.

NAŠ TIP: Denver - Orlando H1 -6,5 (kvota 1,80)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

