"NIJEDNA ŽENA NIJE BEZBEDNA, NI DETE" Sudanska ministarka otkrila potresne detalje najnovijeg napada RSF

PARAVOJNE jedinice RSF ubile su 300 žena i seksualno napale najmanje 25 drugih tokom prva dva dana nakon ulaska u Al-Fašer, glavni grad severnog Darfura na zapadu Sudana, izjavila je sudanska ministarka.

Planet Labs PBC via AP

- RSF je ubila 300 žena tokom dva dana po ulasku u Al Fašer. Sve žene su izložene seksualnom nasilju i ubistvima. Nijedna žena nije bezbedna, ni dete. Seksualno nasilje usmereno je čak i protiv dece pred očima njihovih majki, koje su potom ubijene. Svi su videli te prizore na snimcima - saopštila je potresne informacije ministarka za socijalnu zaštitu Salma Išak za Anadolu.

Ona je istakla da u Al Fašeru " i dalje ima porodica koje su izložene mučenju, poniženju i seksualnoom nasilju" kao i da je reč, prema njenoj proceni, "o sistematskom činu etničkog čišćenja i velikom zločinu u kojem su svi saučesnici svojom tišinom".

Išak je uporedila zločine RSF u Al-Fašeru sa masakrima u Dženini, glavnom gradu zapadnog Darfura, 2023. godine.

Prema izveštaju UN iz januara 2024, u Dženini je ubijeno između 10.000 i 15.000 ljudi, uključujući i guvernera pokrajine, u etnički motivisanom nasilju koje su počinili RSF i njihovi saveznici.

- Naravno, ono što se dogodilo u Dženini nije bilo dokumentovano u istoj meri kao u Al-Fašeru. RSF nije toliko snimao svoje zločine tamo - rekla je ministarka.

Ona je dodala da je "dokumentovanje zločina postalo deo oružja pobunjeničke grupe", koja snima svoja nedela kao vid zastrašivanja.

- Zadovoljstvo u ubijanju daje im osećaj pobede. Psihološki, to je bolesni oblik trijumfa – stvar dominacije, koja je ključno oružje RSF-a - dodala je.

Išak je upozorila da će "ako RSF ostane u Al-Fašeru, istrebiti svako ljudsko biće u Darfuru,“ naglašavajući da je reč o sistematskom etničkom čišćenju.

- Tišina međunarodne zajednice samo će ih ohrabriti da nastave sa zločinima - upozorila je.

Govoreći o humanitarnoj situaciji, ministarka je navela da je pomoć koja stiže u Tavilu nedovoljna da zadovolji potrebe hiljada raseljenih porodica.

- Državne institucije ne mogu ući u tu oblast jer bi time ugrozile živote civila i radnika humanitarnih organizacija. Međutim, u kontaktu smo sa svim akterima i pokušavamo da obezbedimo sredstva diskretno - rekla je Išak.

Podsetimo, 26. oktobra RSF je preuzela kontrolu nad Al-Fašerom i, prema lokalnim i međunarodnim organizacijama, počinila masakre nad civilima.

Lider RSF-a, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti), priznao je da su njegove snage počinile "prekršaje", tvrdeći da su formirane istražne komisije.

Padom Al-Fašera, RSF je preuzela kontrolu nad svih pet pokrajina Darfura, dok je sudanska vojska zadržala kontrolu nad preostalih 13 pokrajina, uključujući prestonicu Kartum.

Darfur čini oko petinu teritorije Sudana, ali većina od 50 miliona stanovnika živi u oblastima pod kontrolom vojske.

(Anadolu/TRT)