GUSTO OKO KARIBA: SAD raspoređuju vojni kontigent?

SJEDINjENE Američke Države raspoređuju vojni kontingent na Karibima, koji bi, prema preliminarnim procenama, mogao da broji približno 16.000 vojnika, javlja "Vašington post".

- Procenjeni broj američkog vojnog osoblja na Karibima je 10.000 vojnika, 6.000 mornara... Podaci ne uključuju vojni kontingent u Portoriku - izveštava taj list, napominjući da se te brojke aktuelne zaključno sa 31. oktobrom i da se zasnivaju na broju brodova koje je objavio ili potvrdio Pentagon.

Prema pisanju lista "Vašington post", osam brodova američke mornarice i jedna nuklearna podmornica trenutno se nalaze u Karibima. Grupa nosača aviona USS "Džerald Ford" je takođe na putu i ​​očekuje se da će stići sledeće nedelje.

U septembru i oktobru, SAD su više puta koristile vojnu silu da unište brodove kod obale Venecuele, tvrdeći da prevoze drogu. Prema izveštajima medija, Vašington razmatra napade na osumnjičene trgovce drogom kada se nađu u Venecueli.

Pozivajući se na satelitske snimke, "Skaj njuz" je objavio da su američki desantni brod "USS Ivo Džima" i njegovi prateći brodovi bili udaljeni otprilike 200 kilometara od venecuelanskog ostrva La Orčila, u dometu mogućih vojnih operacija.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit je 19. avgusta objavila da je Tramp spreman da rasporedi "sve elemente američkih snaga" za borbu protiv trgovine drogom, ne isključujući mogućnost vojne operacije u Venecueli.

