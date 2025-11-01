RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske jedinice u potpunosti uništile desantnu grupu Glavne obaveštajne uprave (GUR) Ukrajine, koja je pokušala da izvrši kontraofanzivnu operaciju u blizini Krasnoarmejska (Pokrovska) u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Foto printskrin oruzjeonline.com/GUR

Prema navodima ruskog resora, svih 11 ukrajinskih padobranaca, prebačenih helikopterom UH-60 Black Hawk, likvidirano je neposredno nakon iskrcavanja.

-Svih 11 ljudi koji su sleteli iz helikoptera su poginuli, preciziralo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije, dodajući da su napad i neutralizaciju grupe izveli FPV dronovi koji su pratili njihovo kretanje i sprečili pokušaj proboja iz okruženja. Ova akcija, prema ruskim izvorima, sprečila je GUR da uspostavi operativni mostobran severno od Pokrovska, u trenutku kada ukrajinske jedinice u samom gradu trpe ozbiljan pritisak.

Ukrajinski desant Black Hawkom kod Pokrovska završio katastrofom – svih 11 specijalaca GUR-a likvidirano tvrdi rusko MO, grad na ivici potpunog pada. pic.twitter.com/bGbWi0tMK3 — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 1, 2025

PAD „CRNOG JASTREBA“ I NEUSPEH GUR-A

Prema dostupnim snimcima i svedočenjima sa terena, desant je izveden severozapadno od Pokrovska, u šumovitim oblastima pod kontrolom ruske artiljerije. Cilj operacije bio je da se izvede brzi udar iza ruskih linija i eventualno evakuiše visoki ukrajinski oficir ili agent, što je, prema više izvora, bila stvarna namera akcije.

Međutim, kako prenose ruski izvori i vojni blogeri, operacija se završila katastrofalno: helikopter UH-60 Black Hawk koji je dopremio ukrajinsku grupu uništen je u kontraudaru dronova, dok je čitava desantna grupa likvidirana.

Kiril Budanov, Foto Arhiva

Ukrajinski pokušaj da prikaže ovaj desant kao „herojski napad iza neprijateljskih linija“ ubrzo se urušio kada su se pojavili snimci oborenog helikoptera i tela padobranaca. Analitičari smatraju da je ovaj događaj pokazao očaj Kijeva i sve težu situaciju u oblasti Pokrovska, gde ruske snage sistematski zatvaraju ukrajinske položaje.

Dodatnu pažnju izazvao je i podatak da je operaciju nadgledao sam šef GUR-a Kirilo Budanov, koji je, prema više ruskih izvora, primećen u Pavlogradu, 90 kilometara od linije fronta. To sugeriše da je desant bio pokušaj da se spase deo obaveštajne mreže ili istaknuti oficiri opkoljeni u Pokrovsku.

Foto printskrin oruzjeonline.com

„BRAUNOVSKO KRETANjE“ RUSKIH JEDINICA

U samom gradu situacija se ubrzano pogoršava. Prema izjavama ukrajinskih vojnika koji su uspeli da se povuku iz okruženja, ruske snage već kontrolišu oko 65% Pokrovska i neprekidno napreduju prema susednim gradovima Rodinjski i Mirnograd. Ukrajinski operateri dronova izjavili su za lokalne medije da su preostale jedinice u gradu potpuno opkoljene, a da se obruč svakim danom sve više sužava.

Jedan od ukrajinskih oficira opisao je taktiku ruskih snaga kao „Braunovsko kretanje“ – stalno zaobilaženje fronta i prodore iza ukrajinskih linija, što primorava branioce da rasporede snage na više strana i gube fokus. Takva taktika iscrpljuje ukrajinsku odbranu i otvara put potpunom okruženju.

Ako Pokrovsk padne, to će automatski značiti i gubitak Mirnograda i presek ukrajinske logistike u centralnom delu Donjecke oblasti. Trenutno se procenjuje da je u opkoljenju do 5.000 ukrajinskih vojnika iz različitih brigada, koji pokušavaju da se probiju ili spasu. Međutim, čak i unutar ukrajinske komande, raste svest da je situacija neodrživa i da će pokušaji proboja samo uvećati gubitke.

Foto: Profimedia

KIJEV U PANICI, VOJSKA U RASULU

Ukrajinski izvori priznaju da je moral trupa na terenu naglo opao. Dok zapadni mediji i dalje pokušavaju da predstave Pokrovsk kao „grad-tvrđavu“, izjave vojnika sa fronta svedoče o haotičnom povlačenju i gubitku kontrole. Jedan oficir iz Pokrovska izjavio je da se mnogi komandiri zalažu za predaju kako bi spasli živote preostalih vojnika, dok politički vrh u Kijevu, zabrinut zbog posledica po javnost, insistira na nastavku borbi.

Informativne emisije u Ukrajini i dalje prikazuju da „specijalne snage GUR-a stižu u grad da pomognu“, ali stvarnost na terenu je suprotna — njihova intervencija završila se uništenjem. Kako prenose čak i ukrajinski mediji, pad Pokrovska sada je samo pitanje dana, a ne meseci.

Ovaj neuspešni desant, poznat kao „Pad Crnog jastreba“, pokazuje koliko su iscrpljene ukrajinske mogućnosti za ozbiljne kontraofanzive. Uslovi na frontu, kombinovani sa stalnim ruskim pritiskom, demoralizovanim jedinicama i nepostojanjem koordinisane zapadne podrške, doveli su do sloma odbrane severno od Pokrovska.

Kao i u ranijem slučaju „uništenog Orešnika“, ovakvi izveštaji iz Kijeva pokazuju potrebu režima da javnosti pruži „vest o uspehu“, makar i izmišljenom. U realnosti, cilj je očuvanje slike kontrole i motivacije u trenutku kada se front ruši. Iza svake bombastične objave krije se sve dublja kriza – vojna, moralna i politička – u sistemu koji više ne zna kako da zaustavi proces koji je već krenuo ka svom neminovnom ishodu.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć