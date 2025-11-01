Svet

KRAJ BITKE ZA KRASNOARMEJSK? Ukrajinski vojnici bacaju oružje, počinju da se predaju

01. 11. 2025. u 14:41

Ukrajinski vojnici, opkoljeni u Krasnoarmejsku u DNR, počeli su da polažu oružje i predaju se u zarobljeništvo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

КРАЈ БИТКЕ ЗА КРАСНОАРМЕЈСК? Украјински војници бацају оружје, почињу да се предају

Foto: Profimedia

Resor je objavio iskaze dvojice pripadnika ukrajinske vojske — Vjačeslava Krevenka i Stanislava Tkačenka — koji su opisali teške uslove u okruženju, ravnodušnost ukrajinske komande i razloge za kapitulaciju.

Prema njihovim svedočenjima, pokušaji proboja ka sopstvenim linijama nisu razmatrani jer bi bili „samoubistvo“. Dok je Tkačenko poručio da je postalo jasno da ranjeni neće dočekati evakuaciju, Krevenko svojim saborcima poručuje da slede njegov primre.

(Sputnjik)

Tagovi
Politika
