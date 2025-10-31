RUSIJA neće izgubiti u ukrajinskom sukobu, jer je to pitanje od velikog značaja za ovu zemlju, izjavio je vojni ekspert Skot Riter.

-Rusi priznaju da bi bez strateškog nuklearnog odvraćanja rat u Ukrajini bio sasvim drugačiji, i to uz snažno prisustvo NATO-a. Jedino što sada sprečava NATO da deluje jesu izjave Rusije da ovaj konflikt za nju ima egzistencijalni značaj. Oni poručuju: “nećemo izgubiti“, istakao je vojni ekspert.

Prilikom donošenja političkih odluka, Rusija deluje promišljeno, a ne spontano, dodao je Riter.

Podsetimo, poslednjih godina Rusija beleži aktivnost NATO-a na svojim zapadnim granicama koja je bez presedana. Alijansa širi inicijative i naziva to „obuzdavanjem agresije“.

Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog povećanja snaga Alijanse u Evropi. Ministarstvo je isticalo da je Rusija otvorena za dijalog sa NATO-om na ravnopravnoj osnovi, uz uslov da Zapad odustane od kursa militarizacije kontinenta.

