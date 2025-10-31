ŠOJGU UPOZORIO: Trampove izjave o nuklearnim testiranjima utiču na stratešku stabilnost
IZJAVE američkog predsednika Donalda Trampa o nuklearnim testiranjima utiču na stratešku stabilnost i ne bi bilo dobro da se ona pogorša, izjavio je danas sekretar ruskog Saveta bezbednosti Sergej Šojgu.
- Što se tiče strateške stabilnosti, ovo svakako... utiče na stratešku stabilnost. I nije poželjno da se u tom pogledu sve više i više pogoršava - rekao je Šojgu na konferenciji za novinare, prenosi danas agencija RIA Novosti.
On je kazao da se nuklearna testiranja svakodnevno i nesmanjenom brzinom odvijaju u svakoj zemlji, ali da to nisu fizički testovi, već se zasnivaju na matematičkim modelima.
- Testiranje nikada nije prestajalo ni u jednoj zemlji, ni na jedan dan, ni na sat. Međutim, fokusiralo se na upotrebu računarske tehnologije i nije se radilo o fizičkim testovima, već o matematičkim modelima- kazao je Šojgu.
Prema njegovim rečima, takvi testovi su neophodni.
- Takva ispitivanja se sprovode zato što sve ovo zahteva stalnu pažnju i stalno unapređenje - istakao je Šojgu. Dodao je da su ruski poligoni za testiranje nuklearnog oružja spremni za upotrebu u bilo kom trenutku.
- Uvek smo držali naše poligone u stanju pripravnosti kako bismo mogli da ih koristimo u bilo kom trenutku, ako bude potrebno - naveo je Šojgu.
On je kazao da raketni sistemi Burevestnik i Posejdon nije trebalo da predstavljaju iznenađenje, zato što ih je ruski predsednik Vladimir Putin najavio 2018. godine.
- Ako kažemo da je naše novo oružje, mislim na Burevestnik i Posejdon, došlo kao iznenađenje, onda mogu reći jedno - u tome nije bilo iznenađenja. Vladimir Vladimirovič je to rekao sa govornice tokom svog obraćanja Federalnoj skupštini 2018. godine. Stvar je u tome što možda neki ljudi tada nisu verovali. Sada će morati da poveruju - rekao je Šojgu.
