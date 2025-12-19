ISKANDER REAGUJE, OREŠNIK PRITISKA, JARS GARANTUJE: Kako izgleda hijerarhija ruskog raketnog odvraćanja

RAZMEŠTANjE i pominjanje novih raketnih sistema u regionu Istočne Evrope ima uvek za posledicu, bar jednu od njih, ponovno otvaranje pitanja o strukturi ruskog raketnog arsenala, a posebno, u zadnjih godinu dana, i gde se u toj hijerarhiji nalazi sistem „Orešnik“, o kome se sve češće piše u bezbednosnim analizama.

Foto AI

Ruski pristup odvraćanju ne oslanja se na jedan tip oružja, već na višeslojni sistem, u kome svaki nivo ima svoju jasnu ulogu – od taktičkog, preko regionalnog, do strateškog.

U tom kontekstu, tri sistema se najčešće porede (pošto su mobilni): Iskander, Orešnik i JARS.

Razmeštanja novih ruskih raketnih sistema na teritoriji Belorusije učestalo se pominje poslednjih nekoliko meseci, a doživelo je pre samo par dana i potvrdu kada je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko javno saopštio da je nanovija ruska raketa stigla u njeovu zemlju i da će uskoro biti operativna.

Takav potez ne bi bio izolovan vojni korak, već deo šire strategije višeslojnog odvraćanja, u kojoj svaki sistem ima precizno definisanu ulogu – vojnu, političku i psihološku.

Posebnu pažnju izaziva sistem „Orešnik“, koji se u procenama analitičara pozicionira između dobro poznatog taktičkog sistema Iskander i strateških interkontinentalnih raketa JARS. Ovaj sistem je jedan od onih koji su javno testirani u ratu u Ukrajini. Prošlogodišnji razoran napad na fabriku u Dnjepropetrovsku, kao debitantsko pojavljivanje, ostavio je bez teksta celu planetu. Ipak stvarne mogućnosti projektila Rusija vešto krije kao najveću tajnu.



Višeslojno odvraćanje kao osnov ruske doktrine

Za razliku od pojednostavljenog tumačenja da se odvraćanje oslanja isključivo na nuklearni arsenal, ruska strategija je građena kao piramida. Svi sistemi čine piramidu i imaju istu namenu - zaštitu države i projekciju moći:

*na dnu su taktički sistemi za brzu reakciju,

*u sredini sistemi za regionalni pritisak i signale,

*na vrhu strateški sistemi krajnje garancije.

U tom kontekstu, Iskander, Orešnik i JARS predstavljaju tri različita nivoa iste logike, a ne konkurentske sisteme.

Politički i bezbednosni kontekst razmeštanja u Belorusiji

Razmeštanje „Orešnika“ u Belorusiju uklapa se u širi okvir vojno-strateške integracije Rusije i Belorusije. Minsk je već godinama deo zajedničkog odbrambenog prostora, što omogućava prisustvo savremenih ruskih sistema kao faktor odvraćanja, a ne nužno neposredne upotrebe.

U tom smislu, „Orešnik“ ima pre svega političko-stratešku težinu, kao signal NATO-u i EU o sposobnosti brzog odgovora u istočnom krilu Evrope (i ne samo istočnom budući da je navodni domet 5.500 km i da poseduje hipersoničnu brzinu od 10 maha) . Ključna prednost ovakvih sistema nije u samom lansiranju, već u mogućnosti lansiranja – odnosno u neizvesnosti koju stvara kod potencijalnog protivnika.

„Orešnik“ u Belorusiji, čak i bez ijednog lansiranja, imao bi značajan geopolitički efekat. Njegova uloga bi bila pre svega psihološka, odvraćajuća i politička, a tek potom vojna.



Šta predstavlja svaki sistem?

Iskander – taktički odgovor

Iskander je namenjen brzoj reakciji i regionalnim udarima. Karakteriše ga visoka mobilnost, kratko vreme pripreme i jasan signal da je država spremna da reaguje u kratkom roku. Njegov efekat je pre svega vojni i regionalni. Foto Tanjug/AP





Orešnik – odvraćanje bez eskalacije

„Orešnik“ se u analizama opisuje kao sistem koji popunjava prazninu između Iskandera i strateških raketa. Njegova uloga nije momentalna upotreba, već psihološki, politički i bezbednosni pritisak. Upravo zbog toga se najčešće pominje u kontekstu razmeštanja u osetljivim regionima, kao što je Belorusija.



JARS – strateška garancija

JARS predstavlja vrh piramide odvraćanja. To nije sredstvo poruke, već sredstvo krajnje garancije. Svaka aktivnost vezana za ovaj sistem ima globalne posledice, zbog čega se koristi isključivo u strateškom kontekstu. Foto MO RF





Karakteristika Iskander Orešnik JARS

Nivo upotrebe Taktički Polustrateški / regionalni Strateški

Osnovna uloga Brza reakcija Odvraćanje i pritisak Garancija opstanka

Politički efekat Regionalni Visok regionalni Globalni

Mobilnost Veoma visoka Visoka Visoka, ali ograničenija

Tip vozila (TEL) Kompaktno Srednje veličine Veoma veliko

Broj osovina 4 osovine 6 (2 napred + 4 pozadi)* 8

Pozicija rakete Modul / kontejner Otvoreno ili poluzaštićeno* Potpuno otvoreno

*prema analitičkim procenama i dostupnim informacijama

Zašto je „Orešnik“ medijski i geopolitički važan?

Nova raketa u ruskom arsenalu ima više odlika koje joj daju izvesnu prednost pred drugim projektilima:

*deluje ispod praga nuklearne eskalacije

*omogućava snažan signal bez direktnog sukoba

*kombinuje mobilnost taktičkih sistema sa političkom težinom strateških

*idealan za pokazivanje sposobnosti, a ne upotrebu

Ukratko: Iskander reaguje, Orešnik pritiska, JARS (i drugi nuklearni projektili u ruskom arsenalu) garantuje.