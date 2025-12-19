UŽIVAJTE U DANU, PREDVEČE PAZITE NA TROŠKOVE Astro savet za petak, 19. decembar: Napet aspekt Meseca nepovoljan i za ljubav i za posao
MESEC i Venera, simboli podsvesti i emocija, ljubavi i novca, do ranih večernjih sati prave konjunkciju u optimističnom i velikodušnom Strelcu.
To je aspekt rafinirane topline, ljubaznosti, šarma, društvenosti, popularnosti i omiljenosti, koji podstiče sklonost ka uživanju u životnim zadovoljstvima. Donosi naklonost žena i pomoć od njih, ma kog pola da ste.
Kako dan bude odmicao, Mesec će u ranim predvečernjim satima početi da ulazi u napet aspekt s napornim Saturnom, planetom ograničenja, prepreka, kašnjenja, čekanja, odlaganja, prošlosti, što će nepovoljno uticati na ljubav ali i finansije. Raspoloženje opada, javlja se osećaj nesigurnosti i neodlučnosti, a sve to donosi i nesanicu. Imamo potrebu da se primirimo, izolujemo na nekom mirnom mestu, ali i da preispitamo neke odnose u porodici. Ovaj aspekt takođe usporava ili odlaže dogovore, pregovore, poslove i susrete sa poslovnim partnerima.
Kvadrat Mesec-Saturn najviše će osetiti rođeni u drugoj dekadi Strelca, Blizanaca, Device i Riba.
Preporučujemo
VELIKO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE: U drevnom gradu Pompeji otkrivene nove freske i odaje
18. 12. 2025. u 23:33
MISTERIOZNI SVEMIRSKI OBJEKAT: Biće najbliže zemlji za Svetog Nikolu (VIDEO/FOTO)
18. 12. 2025. u 23:00
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)