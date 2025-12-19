UŽIVAJTE U DANU, PREDVEČE PAZITE NA TROŠKOVE Astro savet za petak, 19. decembar: Napet aspekt Meseca nepovoljan i za ljubav i za posao

MESEC i Venera, simboli podsvesti i emocija, ljubavi i novca, do ranih večernjih sati prave konjunkciju u optimističnom i velikodušnom Strelcu.

To je aspekt rafinirane topline, ljubaznosti, šarma, društvenosti, popularnosti i omiljenosti, koji podstiče sklonost ka uživanju u životnim zadovoljstvima. Donosi naklonost žena i pomoć od njih, ma kog pola da ste.

Kako dan bude odmicao, Mesec će u ranim predvečernjim satima početi da ulazi u napet aspekt s napornim Saturnom, planetom ograničenja, prepreka, kašnjenja, čekanja, odlaganja, prošlosti, što će nepovoljno uticati na ljubav ali i finansije. Raspoloženje opada, javlja se osećaj nesigurnosti i neodlučnosti, a sve to donosi i nesanicu. Imamo potrebu da se primirimo, izolujemo na nekom mirnom mestu, ali i da preispitamo neke odnose u porodici. Ovaj aspekt takođe usporava ili odlaže dogovore, pregovore, poslove i susrete sa poslovnim partnerima.

Kvadrat Mesec-Saturn najviše će osetiti rođeni u drugoj dekadi Strelca, Blizanaca, Device i Riba.