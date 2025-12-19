OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Petak
18.30 Anadolu Efes - Dubai H1 -5,5 (2,10)
19.00 Žalgiris - Partizan Tim1 +85,5 (1,95)
Kvota: 4,10
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
19. 12. 2025. u 07:26
PODBACILI SU U KUPU: Tanderi nastavljaju tamo gde su stali
18. 12. 2025. u 13:38
JOKIĆ NASTAVLjA DA BELEŽI NEREALNE BROJKE: Srbin je podigao Nagetse!
18. 12. 2025. u 09:02
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)