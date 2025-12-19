TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

19. 12. 2025. u 07:36

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Petak

18.30 Anadolu Efes - Dubai H1 -5,5 (2,10)

19.00 Žalgiris - Partizan Tim1 +85,5 (1,95)

Kvota: 4,10

