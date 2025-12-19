POBUNA ISLAMISTA TRAJE DECENIJU CBS: Istraga o boravku na Filipinima osumnjičenih za napad u Australiji

VLASTI koje istražuju teroristički napad na plaži Bondaj u Sidneju ispituju jednomesečni boravak dvojice osumnjičenih na Filipinima, gde na jugu zemlje već deceniju traje pobuna islamista, prenosi danas CBS njuz.

Foto printskrin Iks/@iraqschristians

Australijski premijer Entoni Albaneze izjavio je ove nedelje da je napad inspirisan delovanjem Islamske države, a u udaljenoj oblasti Filipina deluje militanta grupa povezana sa ISIS, navodi TV mreža.

Prema rečima recepcionera u hotelu u gradu Davao gde su boravili napadači, Sadžid i Navid Akram, njih dvojica nikada nisu napuštali hotel na duže od jednog dana.

Kako je on ispričao, otac i sin, od kojih je stariji ubijen tokom napada u nedelju, prijavili su se u taj hotel 1. novembra, a napustili su ga 28. novembra.

Oni su produžavali boravak iz nedelje u nedelju, a platili su kešom, kazao je recepcionar, dodajući da su Sadžid i Navid tokom dana izlazili, ali bi se svake noći vraćali u hotel.

Kako je naveo, nije bilo ničeg posebno sumnjivog u vezi oca i sina, prenosi CBS njuz.

Australijski javni servis ABC ranije je javio, citirajući izvore u snagama bezbednosti, da su napadači prošli obuku na Filipinima.

Portparolka filipinskog predsednika juče je, međutim, izjavila da nema potvrde da su pojedinci umešani u napad na plaži Bondaj prošli bilo kakvu obuku na Filipinima, navodi CBS njuz.

Ona je takođe dodala da vlada odlučno odbacuje izjave koje lažno opisuju Filipine kao punkt gde ISIS sprovodi obuku.

Direktor Koledža kraljevskog vazduhoplovstva, Tom Smit, koji je ekspert za bezbednost i terorizam na Filipinima i u jugoistočnoj Aziji, rekao je za CBS njuz da na jugu te zemlje već godinama traje pobuna islamista, ali da dve glavne grupe militanata koje u tome učestvuju nisu povezane sa Islamskom državom.

On je dodao da je jedna relativno mala grupa, Abu Sajaf, locirana na jednom udaljenom arhipelagu, povezana sa IS, ali da bi strancima bilo veoma teško da od te grupe dobiju obuku.

Australijske i indijske vlasti su potvrdile da je 50-godišnji Sadžid Akram, koji je ubijen u napadu, putovao sa pasošem Indije, dok je njegov sin, rođen u Australiji, koristio pasoš te zemlje.

Navid (24), koji je teško ranjen tokom napada, probudio se iz kome ranije ove nedelje, i odmah je optužen po 59 tačaka, uključujući 15 za ubistvo, podseća CBS njuz.

Komesar policije australijske države Novi Južni Vels Mal Lanjon izjavio je ranije da policija ne traga za trećim napadačem na plaži u Sidneju u kojem je poginulo najmanje 16 osoba, uključujući jedno dete, kao i da su dvojica napadača otac i sin.

Lanjon je istakao da je utvrđeno da je otac skoro deceniju imao dozvolu za nošenje šest komada vatrenog oružja i da je šest komada oružja pronađeno na licu mesta.

(Tanjug)

