NEOČEKIVAN UDARAC ZA TRAMPA Izveštaj SAD: Izraelske jedinice počinile stotine mogućih kršenja ljudskih prava
TAJNI izveštaj američkog vladinog nadzornog tela pokazao je da su izraelske vojne jedinice u Pojasu Gaze počinile nekoliko stotina mogućih kršenja ljudskih prava, što je suprotno američkim zakonima koji zabranju pomoć stranim jedinicama optuženim za takva dela, navode danas dvojica američkih zvaničnika koji su detalje izveštaja preneli listu Vašington post (WP).
Prema navodima, izveštaj Kancelarije generalnog inspektorata Stejt departmenta prvi put priznaje razmere izraelskih vojnih akcija koje bi mogle potpasti pod tzv. "Lihi zakon" (Leahy Laws)- propise koji zabranjuju američku pomoć stranim vojnim jedinicama optuženim za teška kršenja ljudskih prava.
Zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti rekli su da nalaz izveštaja dovodi u pitanje mogućnost odgovornosti Izraela, s obzirom na veliki broj incidenata i dugotrajan proces provere, koji je često naklonjen Izraelskim odbrambenim snagama (IDF).
-Brine me da će pitanje odgovornosti biti zaboravljeno sada kada se buka oko sukoba stišava, izjavio je bivši zvaničnik Stejt departmenta zadužen za primenu Lihi zakona Čarls Blaha
Iz kancelarije generalnog inspektorata nisu želeli da komentarišu za WP, ali su potvrdili postojanje izveštaja uz napomenu da je "klasifikovan i nije dostupan javnosti".
Izveštaj je, ističe WP, završen neposredno pre postizanja sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, kojim je dogovoreno oslobađanje preostalih izraelskih talaca u zamenu za palestinske zatvorenike, delimično povlačenje izraelskih trupa i obnova humanitarne pomoći Gazi.
Iako je primirje formalno i dalje na snazi, utorak je bio najsmrtonosniji dan od potpisivanja sporazuma je su izraelski vazdušni napadi usmrtili snajmanje 104 Palestinca, prema lokalnim zdravstvenim vlastima, nakon što je Izrael optužio militante za ubistvo svog vojnika.
Lihi zakon, nazvan po bivšem senatoru Patriku Lihiju iz Vermonta, nalaže obustavu američke pomoći vojnim jedinicama koje su uključene u pogubljenja, mučenja i druge teške zločine.
Sjedinjene Američke Države, koje Izraelu godišnje pružaju najmanje 3,8 milijardi dolara pomoći, do sada nisu uskratile nijednu isplatu izraelskim jedinicama uprkos dokazima o kršenju prava, naglašava se u izveštaju.
(Tanjug)
