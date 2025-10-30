VENS O NUKLEARNIM PROBAMA: Treba proveriti da li sve funkcioniše

IZJAVA predsednika SAD Donalda Trampa o nuklearnim probama odnosi se na proveru funkcija američkog nuklearnog arsenala, rekao je američki potpredsednik Džej Di Vens.

Foto: Tanjug/AP

- Ponekad je potrebno da sprovedete testove da biste se uverili da funkcioniše i da radi kako treba - naveo je on.

Kako dodaje, Trampova izjava govori sama za sebe, da SAD imaju veliki nuklearni potencijal, ali imaju ga i Rusija i Kina.

Prema njegovim rečima, SAD su blisko radile čak i sa državama sa kojim nemaju najbolje odnose kako bi pokušale da ograniče širenje nuklearnog oružja, a sa tim i nastaviti.

- Ali, važan deo američke bezbednosti je da se uverimo da ovaj nuklearni arsenal koji imamo zapravo dobro funkcioniše i to je deo probnog režima. Da budem jasan, znamo da funkcioniše kako treba, ali to treba pratiti sa vremenom i predsednik samo želi da se uveri da to i radimo - pojasnio je Vens.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja, nakon pauze od tri decenije, i da je "zbog programa testiranja drugih zemalja", naložio Ministarstvu rata da počne sa testiranjem američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi".

Stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov istakao je da ova izjava zahteva dodatna pojašnjenja.

(RT Balkan)

