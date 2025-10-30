Svet

VENS O NUKLEARNIM PROBAMA: Treba proveriti da li sve funkcioniše

В.Н.

30. 10. 2025. u 20:41

IZJAVA predsednika SAD Donalda Trampa o nuklearnim probama odnosi se na proveru funkcija američkog nuklearnog arsenala, rekao je američki potpredsednik Džej Di Vens.

ВЕНС О НУКЛЕАРНИМ ПРОБАМА: Треба проверити да ли све функционише

Foto: Tanjug/AP

 

- Ponekad je potrebno da sprovedete testove da biste se uverili da funkcioniše i da radi kako treba - naveo je on. 

Kako dodaje, Trampova izjava govori sama za sebe, da SAD imaju veliki nuklearni potencijal, ali imaju ga i Rusija i Kina.

Prema njegovim rečima, SAD su blisko radile čak i sa državama sa kojim nemaju najbolje odnose kako bi pokušale da ograniče širenje nuklearnog oružja, a sa tim i nastaviti.

- Ali, važan deo američke bezbednosti je da se uverimo da ovaj nuklearni arsenal koji imamo zapravo dobro funkcioniše i to je deo probnog režima. Da budem jasan, znamo da funkcioniše kako treba, ali to treba pratiti sa vremenom i predsednik samo želi da se uveri da to i radimo - pojasnio je Vens.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja, nakon pauze od tri decenije, i da je "zbog programa testiranja drugih zemalja", naložio Ministarstvu rata da počne sa testiranjem američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi".

Stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov istakao je da ova izjava zahteva dodatna pojašnjenja.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - SA CRVENOG TRGA ZAGRMELO URAAA! "Novosti" na veličanstvenoj paradi

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEOČEKIVAN UDARAC ZA TRAMPA Izveštaj SAD: Izraelske jedinice počinile stotine mogućih kršenja ljudskih prava
Svet

0 0

NEOČEKIVAN UDARAC ZA TRAMPA Izveštaj SAD: Izraelske jedinice počinile stotine mogućih kršenja ljudskih prava

TAJNI izveštaj američkog vladinog nadzornog tela pokazao je da su izraelske vojne jedinice u Pojasu Gaze počinile nekoliko stotina mogućih kršenja ljudskih prava, što je suprotno američkim zakonima koji zabranju pomoć stranim jedinicama optuženim za takva dela, navode danas dvojica američkih zvaničnika koji su detalje izveštaja preneli listu Vašington post (WP).

30. 10. 2025. u 23:33

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi