"SVI SU UTIHNULI..." Lavrov o reakcijama na testiranje „burevesnika"

RUSIJA nije dobila nikakvu zvaničnu reakciju na raketne probe „burevesnika“ putem diplomatskih kanala, „svi su nekako utihnuli“, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto Novosti/dizajn

- Nisam čuo da je bilo ikakvih reakcija putem diplomatskih kanala. Svi su utihnuli - naglasio je ministar na konferenciji za novinare nakon plenarne sednice na visokom nivou treće Međunarodne konferencije o evroazijskoj bezbednosti u Minsku.

Prethodno, ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je Rusija ove nedelje testirala napredno oružje tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga. Kako je istakao, završena su testiranja rakete „burevesnik".

Prethodno, zamenik direktora Odeljenja za neširenje nuklearnog oružja i kontrolu naoružanja ruskog Ministarstva spoljnih poslova Konstantin Voroncov tokom sastanka Prvog komiteta Generalne skupštine UN izjavio je da je ispitivanje rakete „burevesnik“ sprovedeno u skladu sa međunarodnim obavezama Rusije.

(Sputnjik)

