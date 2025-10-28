"SVI SU UTIHNULI..." Lavrov o reakcijama na testiranje „burevesnika"
RUSIJA nije dobila nikakvu zvaničnu reakciju na raketne probe „burevesnika“ putem diplomatskih kanala, „svi su nekako utihnuli“, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Nisam čuo da je bilo ikakvih reakcija putem diplomatskih kanala. Svi su utihnuli - naglasio je ministar na konferenciji za novinare nakon plenarne sednice na visokom nivou treće Međunarodne konferencije o evroazijskoj bezbednosti u Minsku.
Prethodno, ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je Rusija ove nedelje testirala napredno oružje tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga. Kako je istakao, završena su testiranja rakete „burevesnik".
Prethodno, zamenik direktora Odeljenja za neširenje nuklearnog oružja i kontrolu naoružanja ruskog Ministarstva spoljnih poslova Konstantin Voroncov tokom sastanka Prvog komiteta Generalne skupštine UN izjavio je da je ispitivanje rakete „burevesnik“ sprovedeno u skladu sa međunarodnim obavezama Rusije.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSI DONELI ODLUKU: Naftna kompanija prodaje svoju imovinu u inostranstvu zbog sankcija SAD-a
RUSKA naftna kompanija Lukoil saopštila je danas da, zbog uvođenja restriktivnih mera nekih država protiv te firme i njenih podružnica, namerava da proda svoju imovinu u inostranstvu.
27. 10. 2025. u 21:49
KAKO SE URUŠIO UKRAJINSKI FRONT? Stiglo upozorenje: Rusi će na proleće krenuti u novu ofanzivu
POSLE dva i po meseca žestokih borbi, crvena oznaka na vojnoj karti u Donjeckoj oblasti, poznata kao „zečije uši“, konačno je nestala.
27. 10. 2025. u 21:17
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)