PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin saoštio je da su završena ispitivanja najnovije krstareće rakete "burevesnik" sa motorom na atomski pogon, koja može da leti beskonačno.

Foto Vikipedija

Takvu raketu nema nijedna zemlja. "Burevesnik" je na probnom letu 21. oktobra leteo 15 sati i prešao 14.000 kilometara.

- Sada treba obaviti još da ta raketa dođe u jedinice na bojevo dežurstvo - objasnio je Putin.

Ruski raketni konstruktori napravili su tu raketu još 2001. godine, ali je aktivna faza ispitivanja počela tek 2018. Tu raketu na atomski pogon globalnog dometa ne može da obori nijedan PVO, a ona zbog neograničenog leta stiže do cilja sa bilo koje strane.

FotoTanjug/AP

- Sećam se kad smo saopštili da radimo na takvoj raketi da su mi i stručnjaci višeg nivoa govorili kako je ideja dobra, ali teško ostvariva u bližoj budućnosti. Eto, sada smo uspeli da napravimo i takvu unikatnu raketu - rekao je ponosno Putin.

On je ocenio da se ruske atomske snage nalaze na najvišem nivou u svetu. To je potvrdio i nedavni trening strateških snaga koji je pokazao pouzdanost ruskog atomskog štita.

Kineski vojni analitičari su već objavili da je "burevesnik" sposoban da promeni strateški balans snaga. Nju već zovu raketom sudnjega dana, jer bi bila upotrebljena samo kad je neizbežan atomski rat.

PODMORNICE Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je kako se za 30 odsto povećao broj ruskih plovila koja su pretnja teritorijalnim vodama Velike Britanije. On tvrdi kako je aktivnost ruskih podmornica u severnom Atlantiku na nivou Hladnog rata. Ruske podmornice traži i specijalni britanski avion P-8RAF. Hili takođe ističe da je Velika Britanija 2025. godine dala Ukrajini najveću vojnu pomoć u istoriji.

Putin je juče ujutro sproveo savetovanje sa načelnikom Generalštaba Valerijom Gerasimovom i komandantima grupa jedinica koje učestvuju u ratu na frontu u Ukrajini. Savetovanje je održano u jednom od komandnih punktova grupe jedinica koje ratuju u Ukrajini.

Foto MO Rusije

Generali su informisali Putina o stanju na frontu u Donjeckoj narodnoj republici. Tamo su opkoljene dve velike grupe ukrajinskih jedinica i mnogo vojne tehnike. Na pravcu ka Kupjansku u Harkovskoj oblasti opkoljeno je pet hiljada vojnika, a na pravcu Krasnoarmejska u Donjeckoj narodnoj republici opkoljeno je oko pet i po hiljada ukrajinskih vojnika i veliki broj tenkova i oklopnih vozila.

PREDAJU SE UKRAJINSKI VOJNICI Putin je naredio da se ruska armija i dalje humano odnosi prema zarobljenim ukrajinskim vojnicima, kako je to uvek tradicionalno i činila. Mnogi zarobljeni ukrajinski vojnici, kao i oni koji su se sami predali, ne žele da ih razmene nego ostaju na ruskoj strani, jer znaju da bi ih po povratku ponovo uputili na prve redove fronta. Najčešće se predaju prisilno mobilisani.

Predsednik Rusije i vrhovni komandant je kazao generalima da je neophodno produžiti dejstva sve dok se ne ostvare ciljevi Specijalne vojne operacije koji su saopšteni u februaru 2022. godine.

- Operacije ruske vojske nisu ograničene nikakvim rokovima, a one su planirane tako da je prioritet da se čuvaju životi naših vojnika. O tome stalno razgovaramo sa vama - kazao je Putin.

Foto Novosti/dizajn

Bio je to indirektni odgovor i američkom predsedniku Donaldu Trampu koji je izjavio da je spreman da se sretne sa Putinom ako on pristane da se zaustavi rat na sadašnjoj liniji fronta. Putin insistira da ukrajinska vojska mora da napusti delove Donbasa koji su još pod kontrolom ukrajinske vojske.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski na to ne može da pristane jer bi ga likvidirali njegovi nacionalisti koji mu već prete. Osim toga, Zelenskog huškaju na nastavak rata i zapadni saveznici, uprkos saznanju da će Rusi i dalje napredovati i doći, pre ili kasnije, na administrativne granice četiri oblasti koje su na referendumu odlučile da se pripoje Ruskoj Federaciji.

TRAMP: SUSRET ZA SIGURAN DOGOVOR

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sastati samo u slučaju da pristane na mirovni sporazum o Ukrajini.

- Moramo biti uvereni da ćemo postići dogovor. Neću gubiti vreme. Oduvek sam imao odličan odnos sa Vladimirom Putinom - rekao je Tramp.

Prethodno je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila da sastanak dvojice predsednika nije potpuno isključen, dok je Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev, koji je trenutno u SAD, ocenio da će se sastanak održati "kasnije nego što je bilo planirano".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov primećuje da ne žele svi rusko-

-američki samit i ocenio da je vojna histerija EU razlog za pauzu u pregovorima o rešenju sukoba u Ukrajini. On je dodao da nije tačno govoriti o otkazivanju rusko-američkog samita, kao i da "nove sankcije SAD protiv Rusije komplikuju obnavljanje rusko-američkih odnosa".