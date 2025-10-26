ISTORIJSKI TRENUTAK ZA ASEAN: Zvanično primili novog člana posle više od dve decenije

Asocijacija nacija jugoistočne Azije (ASEAN) primila je Istočni Timor kao svoju 11. članicu

Ovo je prvo proširenje Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) od 1990-ih, i rezultat je procesa koji je trajao više od decenije.

- Za narod Timor-Lestea ovo nije samo ostvarenje sna, već snažna potvrda našeg puta, obeleženog otpornošću, odlučnošću i nadom,“ rekao je premijer ove zemlje, Ksanana Gušmao.

Ceremonija je označila početak godišnjeg samita ASEAN-a, koji će biti praćen dvodnevnim sastancima s partnerima poput Kine, Japana, Indije, Australije, Rusije, Južne Koreje i SAD.

Istočni Timor, država sa 1,4 miliona stanovnika i BDP-om od oko 2 milijarde dolara, dobija pristup tržištu od 680 miliona ljudi i ekonomiji vrednoj 3,8 biliona dolara. Malezijski premijer Anvar Ibrahim ocenio je da pristupanje "upotpunjuje porodicu ASEAN-a".

Istovremeno, Kambodža i Tajland potpisali su u prisustvu američkog predsednika Donalda Trampa proširenje sporazuma o primirju na granici.

Istočni Timor, koji je stekao nezavisnost 2002. godine nakon decenija indonežanske okupacije, sada očekuje da će mu članstvo u ASEAN-u pomoći u privrednom razvoju, zapošljavanju mladih i diversifikaciji ekonomije zavisne od nafte i gasa.

