DETALJI HAPŠENJA KRADLJIVACA IZ LUVRA: Uhvaćeni lopovi, od nakita ni traga

AKCIJOM francuskih vlasti lišina su slobode dvojica od četvoro osumnjičenih kradljivaca iz Luvra. Ali, ukradenom nakitu još se nije ušlo u trag.

Foto: Goran Čvorović

Državni tužilac iz Pariza Lor Bekio potpisala je saopštenje u kome se između ostalog ističe da su hapšenja izvršena u subotu uveče, ali se ne navodi identitet uhapšenih. Tužiteljka je naglasila i da je "prerano za bilo kakva preciziranja". Novi zvanični podaci biće saopšteni posle isteka roka za pritvor koji u ovakvim slučajevima u Francuskoj može da traje do 96 sati.

Uhapšeni su nastanjeni u oblasti Sena Sen Deni, u nemirnom severnom predgrađu francuske prestonice, gde živi veliki broj došljaka iz čitavog sveta. To, i činjenica da je jedan od njih presretnut na pariskom aerodromu "Šarl de Gol" prilikom pokušaja bekstva u Alžir, podgreva prvobitne sumnje da su možda u sve umešani i oni koji imaju strano državljanstvo, ali je za sada još rano donositi bilo kakve zaključke u tom pravcu.

Saznaje se da su dvojica privedenih stari oko trideset godina. Obojica su, prema saznanjima francuskih medija, još od ranije ubeleženi u policijsku kartoteku kao delikventi. Za drugom dvojicom još se traga.

Spektakularna pljačka koja se dogodila pre nedelju dana, izazvala je veliko interesovanje u Francuskoj i svetu. Četvorica lopova, maskiranih u radnike sa žutim prslucima, upali su kroz prozor i za manje od četiri minuta obili dve vitrine i iz njih odneli kdraljevski nakit vredan 88 miliona evra, a zatim se na motociklima izgubili u nepoznatom pravcu.

Sve to postavilo je i pitanje bezbednosti muzeja u Francuskoj, u ovom, najposećenijem na svetu, ali i drugim važnim objektima širom zemlje. Posle ovog nemilog događaja, pokrenuta je polemika u javnosti, reagovali su i skupština, senat i političari, a sve sa ciljem da se ojača sigurnost u muzejima u kojima se čuva neprocenjivo nacionalno bogatstvo, poput onoga koje je ukradeno.

Istraga je u međuvremenu napredovala, a ostavljeni tragovi doveli su do prve dvojice osmunjičenih. Navodi se da je ključnu ulogu u privođenju prve dvojice imala forenzička služba pariske policije. Na mestu plačke uzeto je oko 150 uzoraka tragova, posle čega su izvršene detaljne laboratorijske analize.

Pljačkaši su za sobom ostavili kacigu, let-lampu, brusilice, žuti prsluk i druge predmete, a nisu uspeli da zapale ni kamionet s dizalicom s kojim su se dovezli na mesto nesreće, što je istražnim organima olakšalo posao da dođu do DNK tragova. Neki od predmeta i kamionet su bili poliveni benzinom, ali plamen ih nije zahvatio, jer su kradljivce, prema svedočenjima, pojurili zaposleni na obezbeđenju Luvra. Tom prilikom, lopovi su izgubili deo plena, među kojim i krunu carice Evgenije.