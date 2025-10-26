I PORED ISTORIJSKE PLJAČKE! Francuzi neće policijsku stanicu u Luvru

FRANCUSKI ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da se protivi predlogu o uvođenju policijske stanice u sklopu pariskog Luvra, što je predložila direktorka muzeja, prenose danas francuski mediji.

Foto: Goran Čvorović

Direktorka Luvra, Lorans de Kar, izjavila je u sredu na sastanku Komiteta Senata za kulturu da želi da Ministarstvo unutrašnjih poslova ispita da li bi bilo moguće da se unutar muzeja uvede policijska stanica, prenosi BFM TV.

- Ja sam protiv toga, jer ako stanicu uvedemo u Luvru, onda ćemo ih postavljati svuda - kazao je Nunjez. On je dodao da se sada policijska stanica nalazi odmah pored Luvra, kao i da su policajci stigli na mesto pljačke u roku od tri minuta.

Dvojica kradljivaca popela su se i ušla u galeriju Apolon u Luvru, odakle su odneli osam komada dragocenog nakita procenjenog na 88 miliona evra. Dole su ih sačekala dvojica saučesnika na skuterima, a čitava pljačka trajala je sedam, osam minuta, nakon čega se postavilo pitanje bezbednosti u najposećenijem muzeju na svetu.

Ministar je kazao da postojanje stanice policije unutar muzeja ne bi promenilo ništa, jer je u pitanju najobezbeđenije područje u Parizu.

- Mi uvek na kraju pronađemo počinioce. Čini se da je u pitanju delo organizovanog kriminala, videćemo - rekao je on, dodajući da je zabrinut za sudbinu ukradenog nakita koji često završi u inostranstvu. Nunjez je izrazio nadu da to, ipak, neće biti slučaj ovog puta.

Francuski mediji su danas preneli da su juče uhapšene dve osobe osumnjičene da su učestvovale u pljački. Pariski tužilac Lor Beko kazala je da je tim istražitelja koji tragaju za pljačkašima povećan sa oko 60 ljudi na više od 100 njih. Ministarka kulture Rašida Dati izjavila je u petak da je zatražila da zaključci istrage budu podneti početkom naredne nedelje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3