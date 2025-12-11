BABIŠ NA KORMILU ČEŠKE: Milijarder, lider populističke stranke ANO, postao novi premijer u Pragu

MILIJARDER Andrej Babiš(71), lider populističke stranke ANO, postao je i zvanično najstariji i najbogatiji premijer Češke. Na funkciju, zbog koje je morao da se odrekne svoje poslovne imperije, imenovao ga je zahvaljujući svom diskrecionom pravu, češki predsednik Petr Pavel. Babišova vlada u kojoj će se, po svoj prilici, naći i konzervativci stranke Sloboda direktna demokratija i "Motoristi sebi!", imaće komotnu većinu od 108 poslanika u Donjem domu sa 200 članova. ANO je sa 35 odsto glasova, dobio najveću podršku u češkoj istoriji.

Foto: AP

Babiš, doduše, ima problem sa kontroverznim influenserom i glavnim likom "Motorista" Filipom Turekom. Ministarstvo ekologije moglo bi dugo da ostane bez ministra jer Pavel odbija da imenuje Tureka za šefa resora životne sredine, zbog ranijih brojnih afera i rasističkih komentara na društvenim mrežama u kojima je izražavao divljenje Hitleru i Musoliniju.

Babiš je, s druge strane, zbog sukoba interesa, morao da se odrekne koncerna u agraru i hemijskoj industriji Agrofert, koji posluje u 20 zemalja sveta i jedan je od najvećih privatnih poslodavaca u zemlji. Pavel je to postavio kao uslov za premijersku fotelju.

- Cenim što ste poštovali naš dogovor da objavite kako ćete rešiti svoj sukob interesa - kazao je Pavel o Babišovoj odluci da stavi Agrofert u poseban fond, odakle će se vratiti njegovoj deci, tek posle njegove smrti.

Babiš je prvi među češkim premijerima optužen za krivično delo, mahinacije sa dotacijama od dva miliona evra EU za njegovu farmu i konferencijski centar "Rodino gnezdo" i verovatno ga u januaru čeka glasanje o ukidanju imuniteta. Može, međutim, da bude miran, jer ima dovoljnu parlamentarnu većinu koja će taj zahtev odbaciti. Sličnim se može pohvaliti i predsednik Poslaničkog doma, radikalni nacionalista Tomio Okamura, sud traži ukidanje imuniteta zbog krivičnog gonjenja za podstrekivanje mržnje prema migrantima i Romima.

Ovog puta, da bi se posebno približio mladim glasačima, Babiš je lansirao liniju odeće, nastojeći da imitira influensere iz Gen Z generacije, pozirajući u dukserici sa svojim inicijalima, podseća Dojče vele. I to se pokazalo kao poslovna "vin-vin" kombinacija, jer njegove pristalice kupuju odeću kao izraz podrške, dok njegovi protivnici to rade iz ironije, pazareći sarkastičan poklon.

Iako ga često upoređuju sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, Babiš je sopstveni, češki brend populizma, piše Dojče vele.

Rođen u Bratislavi, tada u Čehoslovačkoj, deo detinjstva, proveo je u Parizu i Ženevi, van sveta pod sovjetskom dominacijom, pošto mu je otac Slovak bio diplomata, a majka Nemica iz Karpata, želela da porodica živi zajedno. Godine 1980. pridružio se Komunističkoj partiji Čehoslovačke, a navodno je bio i agent tajne policije, što on negira, ali, navodi list Ekonomist, ne može da dokaže.

Ljudi bliski Babišu, opisuju ga kao pragmatičnog i nezaslepljenog ideologijom bilo koje boje.

Vučić čestitao Babišu

"Čestitam dragom prijatelju Andreju Babišu na imenovanju za ozbiljnu i odgovornu dužnost predsednika Vlade Republike Češke, koju preuzima u izazovnim i složenim vremenima koja zahtevaju svu razboritost državnika i mudrost nastalu iz bogatog iskustva.Entuzijazam, posvećenost i velika energija koju je uvek ulagao u dobrobit građana Češke, daće i ovoga puta novu snagu njegovoj zemlji na putu napretka, u čemu će Srbija uvek biti dobar i iskren partner", poručio je srpski predsednik Aleksandar Vučić Babišu, s kojim je juče i razgovaro telefonom. "Uveren sam da ćemo nastaviti da radimo na učvršćivanju saradnje, kako bismo naše zemlje uveli u novu eru stabilnosti i prosperiteta", dodao je Vučić.

Naklonjeniji Rusiji

KAMPANjU je Andrej Babiš vodio obećavajući smanjenje podrške Ukrajini i prioritet češkim interesima. Prethodno je izjavio da ne podržava članstvo Ukrajine u EU i kritikovao inicijativu Praga za snabdevanje municijom koja šalje milione metaka Kijevu i obećao da će je ukinuti, sugerišući da NATO treba da preuzme tu šemu. Politički analitičari komentarišu da ANO nije "otvoreno na strani Rusije", ali je mnogo naklonjeniji Rusiji, a mnogo manje Ukrajini."