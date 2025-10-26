EVO KO JE OPLJAČKAO LUVR: Uhapšeni osumnjičeni - jedan od njih pokušao da pobegne u Alžir
DVOJE osumnjičenih za krađu dragocenih kraljevskih dragulja iz pariškog muzeja Luvr, danas su uhapšeni, prenose francuski mediji.
Prema pisanju lista Le Parisien, reč je o muškarcima iz pariskog predgrađa Sen-Sen-Deni, a jedan od njih je uhapšen dok je pokušavao da ukrca let na aerodromu Šarl de Gol.
Pljačka se dogodila prošle nedelje u nedelju, kada su četiri lopova naoružana električnim alatima provalila u najposećeniji muzej na svetu usred dana. Iz muzeja Luvr ukradeni su predmeti neprocenjive vrednosti. Francuski ministar pravde priznao je da su "bezbednosni protokoli zakazali", čime je zemlja, kako je rekao, dobila "užasnu sliku u svetu".
Banda je stigla u 9:30, ubrzo nakon otvaranja muzeja, koristeći mehaničku dizalicu montiranu na vozilo da bi preko balkona blizu Sene ušla u Galeriju Apolona. Dvoje lopova je kroz prozor, koji su isekli električnim alatima, ušlo unutra, zapretilo obezbeđenju i razbilo dve vitrine s draguljima.
Istraga je pokazala da trećina prostorija u tom delu muzeja nije imala sigurnosne kamere. Lopovi su, prema policiji, u muzeju proveli svega četiri minuta i pobegli na dva skutera koji su ih čekali napolju.
Francuske vlasti su nakon incidenta pooštrile bezbednosne mere u svim kulturnim institucijama širom zemlje.
Preporučujemo
POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"
NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.
25. 10. 2025. u 19:17
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)