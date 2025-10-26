EVO KO JE OPLJAČKAO LUVR: Uhapšeni osumnjičeni - jedan od njih pokušao da pobegne u Alžir

DVOJE osumnjičenih za krađu dragocenih kraljevskih dragulja iz pariškog muzeja Luvr, danas su uhapšeni, prenose francuski mediji.

Prema pisanju lista Le Parisien, reč je o muškarcima iz pariskog predgrađa Sen-Sen-Deni, a jedan od njih je uhapšen dok je pokušavao da ukrca let na aerodromu Šarl de Gol.

Pljačka se dogodila prošle nedelje u nedelju, kada su četiri lopova naoružana električnim alatima provalila u najposećeniji muzej na svetu usred dana. Iz muzeja Luvr ukradeni su predmeti neprocenjive vrednosti. Francuski ministar pravde priznao je da su "bezbednosni protokoli zakazali", čime je zemlja, kako je rekao, dobila "užasnu sliku u svetu".

Banda je stigla u 9:30, ubrzo nakon otvaranja muzeja, koristeći mehaničku dizalicu montiranu na vozilo da bi preko balkona blizu Sene ušla u Galeriju Apolona. Dvoje lopova je kroz prozor, koji su isekli električnim alatima, ušlo unutra, zapretilo obezbeđenju i razbilo dve vitrine s draguljima.

Istraga je pokazala da trećina prostorija u tom delu muzeja nije imala sigurnosne kamere. Lopovi su, prema policiji, u muzeju proveli svega četiri minuta i pobegli na dva skutera koji su ih čekali napolju.

Francuske vlasti su nakon incidenta pooštrile bezbednosne mere u svim kulturnim institucijama širom zemlje.