KALAS POSLALA PORUKU EU: Potrebno je ojačati vojne kapacitete
VISOKA predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da države članice Evropske unije moraju brzo da ojačaju vojne kapacitete.
- Jačanje evropske odbrane i podrška Ukrajini nisu odvojeni procesi. To su prioriteti koji se međusobno dopunjuju - napisala je Klas na platformi X.
Ona je istakla da je današnji razgovor sa kolegama iz sektora odbrane iz Francuske, Nemačke, Italije, Poljske i Velike Britanije potvrdio zajedničku odlučnost da se napreduje na oba fronta.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
AMERIKA U POSETI PEKINGU: Saliven savetnik za nacionalnu bezbednost u ,,kritičnoj,, misiji
