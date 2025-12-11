Svet

KALAS POSLALA PORUKU EU: Potrebno je ojačati vojne kapacitete

K. Despotović

11. 12. 2025. u 16:16

VISOKA predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da države članice Evropske unije moraju brzo da ojačaju vojne kapacitete.

Foto: Profimedia

- Jačanje evropske odbrane i podrška Ukrajini nisu odvojeni procesi. To su prioriteti koji se međusobno dopunjuju - napisala je Klas na platformi X.

Ona je istakla da je današnji razgovor sa kolegama iz sektora odbrane iz Francuske, Nemačke, Italije, Poljske i Velike Britanije potvrdio zajedničku odlučnost da se napreduje na oba fronta.

(Tanjug)

