ŠEF NATO-A O PUTINU: Ostvaruje minimalne dobitke na frontu, neka zaustavi sumanutu agresiju
GENERLANI sekretar NATO Mark Rute osudio je danas, kako je rekao, "sumanutu agresiju" ruskog predsednika Vladimira Putina na Ukrajinu, istakavši da podrška Alijanse Ukrajini daje jasne rezultate na bojnom polju i dodao da američke carine vrše dodatni pritisak na Rusiju.
Rute je nakon samita Koalicije voljnih u Londonu izjavio da je sastanak bio "veoma produktivan" i pozdravio inicijativu saveznika da dodatno ojačaju pomoć Ukrajini, preneo je Skaj njuz.
- Putin ostvaruje minimalne dobitke na frontu, dok stotine hiljada Rusa ginu zbog njegove sumanute agresije - rekao je Rute, dodajući da razvoj situacije na terenu pokazuje da podrška Ukrajini funkcioniše, s čim saveznici moraju da nastave.
Prema Ruteovim rečima, ruski predsednik "ostaje bez novca, vojske i ideja". Istovremeno, Rute je ocenio da će se sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države nedavno uvele protiv Rusije izvršiti veći pritisak na Putina.
- Sankcije koje su Sjedinjene Države uvele Rusiji pokazuju posvećenost (američkog predsednika Donalda) Trampa za okončanje rata - naglasio je Rute.
On je dodao da je s Trampom na sastanku početkom nedelje razgovarao o mogućoj isporuci tomahavk raketa Ukrajini, ali da odluka još nije doneta, navodi Rojters.
Rute je istakao i da svaka zemlja članica Alijanse samostalno odlučuje koje oružje će isporučiti Ukrajini, dodajući da SAD već pružaju širok spektar vojne pomoći, što će, kako je dodao, i nastaviti.
U Londonu je danas održan sastanak Koalicije voljnih, na kojem su bili prisutni i novi članovi, uključujući dodatnih 20 zemalja koje su se pridružile zajedničkom pozivu za veću međunarodnu saradnju i podršku Ukrajini.
