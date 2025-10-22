NEOČEKIVANA ODLUKA FICA: Podržaće nove sankcije Moskvi - Pod ovim uslovom
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će Bratislava verovatno podržati 19. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije.
Međutim, on kaže da će se to dogoditi samo pod uslovom da se slovački zahtevi nađu u zaključcima samita lidera EU koji će biti održan ove nedelje.
- Ako vidimo da su zaključci koje smo predložili uključeni, ponovo ću ih večeras detaljno proučiti i verovatno ću reći kancelaru Mercu da se slažemo sa 19. paketom sankcija - rekao je Fico, najavivši i sastanak sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercem pre početka samita.
Fico: Mir u Ukrajini moguć samo uz sastanak Putina i Trampa
Slovački premijer sinoć je ponovio da Evropska unija mora da podrži neposredan dijalog između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa, ukoliko zaista želi mir u Ukrajini.
- Ako EU zaista želi da se sukob u Ukrajini okonča, onda mora da učini sve da se što pre održi sastanak Putina i Trampa u Budimpešti - poručio je Fico.
Prema njegovim rečima, postoje konkretni pokušaji da se taj sastanak sabotira, što je nazvao „ružnim prizorom“.
- Postoje jasni dokazi o namerama da se omete predstojeći sastanak dvojice predsednika, i to je ružno i neodgovorno - dodao je Fico.
Slovačka traži balans u politici EU prema Rusiji
Fico je više puta isticao da Slovačka ne želi da bude slepi sledbenik antiruske politike Brisela, već da traži realističan pristup koji bi uključio pregovore i fokus na mir, a ne na beskonačne pakete sankcija.
(Tanjug)
