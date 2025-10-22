NEOČEKIVANA ODLUKA FICA: Podržaće nove sankcije Moskvi - Pod ovim uslovom

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će Bratislava verovatno podržati 19. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije.

Foto: Profimedia

Međutim, on kaže da će se to dogoditi samo pod uslovom da se slovački zahtevi nađu u zaključcima samita lidera EU koji će biti održan ove nedelje.

- Ako vidimo da su zaključci koje smo predložili uključeni, ponovo ću ih večeras detaljno proučiti i verovatno ću reći kancelaru Mercu da se slažemo sa 19. paketom sankcija - rekao je Fico, najavivši i sastanak sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercem pre početka samita.

Fico: Mir u Ukrajini moguć samo uz sastanak Putina i Trampa

Slovački premijer sinoć je ponovio da Evropska unija mora da podrži neposredan dijalog između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa, ukoliko zaista želi mir u Ukrajini.

- Ako EU zaista želi da se sukob u Ukrajini okonča, onda mora da učini sve da se što pre održi sastanak Putina i Trampa u Budimpešti - poručio je Fico.

Prema njegovim rečima, postoje konkretni pokušaji da se taj sastanak sabotira, što je nazvao „ružnim prizorom“.

- Postoje jasni dokazi o namerama da se omete predstojeći sastanak dvojice predsednika, i to je ružno i neodgovorno - dodao je Fico.

Slovačka traži balans u politici EU prema Rusiji

Fico je više puta isticao da Slovačka ne želi da bude slepi sledbenik antiruske politike Brisela, već da traži realističan pristup koji bi uključio pregovore i fokus na mir, a ne na beskonačne pakete sankcija.

(Tanjug)