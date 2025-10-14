EVROPA DIGLA RUKE OD UKRAJINE: Stigao zastrašujući izveštaj

VOJNA pomoć Ukrajini naglo je opala poslednjih meseci, pokazuje izveštaj Instituta Kil, objavljen 14. oktobra.

Foto: Profimedia

Manjak isporuka uprkos novom NATO programu

Prema izveštaju, vojna pomoć Ukrajini značajno je smanjena u julu i avgustu, iako je uveden Program prioritetnih zahteva Ukrajine (PURL), koji omogućava evropskim članicama NATO-a da kupuju oružje za Kijev u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Kijev independent.

Prva isporuka vojne opreme u okviru ovog programa stigla je u Ukrajinu mesec dana ranije, objavio je ukrajinski servis Suspilne 18. septembra, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika NATO-a.

- Pad vojne pomoći u julu i avgustu iznenađuje. Uprkos NATO inicijativi PURL, Evropa smanjuje ukupnu vojnu podršku. Ključno će biti kako će se brojke kretati tokom jeseni - izjavio je Kristof Trebeš, direktor istraživanja i šef projekta "Ukraine Support Tracker" pri Institutu Kil.

Pad za više od 40 odsto tokom leta

Iako je sporazum između SAD i NATO-a u okviru programa PURL potpisan 14. jula, ukupne isporuke vojne pomoći tokom leta su opale. Većina pomoći koja je stigla u Ukrajinu isporučena je upravo u okviru nove inicijative, ali nije dostigla nivo podrške iz prethodnih meseci.

Ukupna vojna pomoć Ukrajini u julu i avgustu bila je 43% manja u odnosu na količine primljene u prvoj polovini godine.

Foto Tanjug/AP

Na početku 2025. godine, nakon što su Sjedinjene Države obustavile nove pakete vojne pomoći, evropski saveznicc su pojačali podršku kako bi popunili prazninu. Kijev je u prvoj polovini godine dobijao stabilnu pomoć, koja je čak premašila nivo iz prethodnih godina, pokazuje analiza Instituta Kil.

Evropska podrška pala za 57%

Ipak, vojna pomoć iz Evrope pala je 57% tokom jula i avgusta, uprkos tome što evropske države nastavljaju da učestvuju u NATO programu PURL.

Dok je vojna podrška u opadanju, finansijska i humanitarna pomoć Ukrajini ostala je stabilna.

- Ukupni nivo finansijske i humanitarne podrške ostao je relativno stabilan - čak i bez američkih doprinosa - naglasio je Trebeš. - Sada je od ključnog značaja da se ta stabilnost proširi i na vojnu pomoć, jer Ukrajina od nje zavisi da bi održala svoju odbranu na terenu.

Ko je koliko izdvojio?

Više evropskih zemalja obećalo je podršku Ukrajini u okviru PURL programa:

Danska je izdvojila oko 90 miliona dolara,

Švedska je doprinela sa 275 miliona dolara,

Norveška sa približno 135 miliona dolara,

Holandija je finansirala prvi paket pomoći u iznosu od 590 miliona dolara,

dok je Nemačka obećala 500 miliona dolara Ukrajini.

Prema oceni Instituta Kil, naredni meseci biće odlučujući za procenu da li će Evropa uspeti da održi kontinuitet u vojnoj podršci Kijevu.