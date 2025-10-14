Svet

EVROPA DIGLA RUKE OD UKRAJINE: Stigao zastrašujući izveštaj

Марко Колашинац
Marko Kolašinac

14. 10. 2025. u 12:29

VOJNA pomoć Ukrajini naglo je opala poslednjih meseci, pokazuje izveštaj Instituta Kil, objavljen 14. oktobra.

Foto: Profimedia

Manjak isporuka uprkos novom NATO programu

Prema izveštaju, vojna pomoć Ukrajini značajno je smanjena u julu i avgustu, iako je uveden Program prioritetnih zahteva Ukrajine (PURL), koji omogućava evropskim članicama NATO-a da kupuju oružje za Kijev u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Kijev independent.

Prva isporuka vojne opreme u okviru ovog programa stigla je u Ukrajinu mesec dana ranije, objavio je ukrajinski servis Suspilne 18. septembra, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika NATO-a.

- Pad vojne pomoći u julu i avgustu iznenađuje. Uprkos NATO inicijativi PURL, Evropa smanjuje ukupnu vojnu podršku. Ključno će biti kako će se brojke kretati tokom jeseni - izjavio je Kristof Trebeš, direktor istraživanja i šef projekta "Ukraine Support Tracker" pri Institutu Kil.

Pad za više od 40 odsto tokom leta

Iako je sporazum između SAD i NATO-a u okviru programa PURL potpisan 14. jula, ukupne isporuke vojne pomoći tokom leta su opale. Većina pomoći koja je stigla u Ukrajinu isporučena je upravo u okviru nove inicijative, ali nije dostigla nivo podrške iz prethodnih meseci.

Ukupna vojna pomoć Ukrajini u julu i avgustu bila je 43% manja u odnosu na količine primljene u prvoj polovini godine.

Foto Tanjug/AP

Na početku 2025. godine, nakon što su Sjedinjene Države obustavile nove pakete vojne pomoći, evropski saveznicc su pojačali podršku kako bi popunili prazninu. Kijev je u prvoj polovini godine dobijao stabilnu pomoć, koja je čak premašila nivo iz prethodnih godina, pokazuje analiza Instituta Kil.

Evropska podrška pala za 57%

Ipak, vojna pomoć iz Evrope pala je 57% tokom jula i avgusta, uprkos tome što evropske države nastavljaju da učestvuju u NATO programu PURL.

Dok je vojna podrška u opadanju, finansijska i humanitarna pomoć Ukrajini ostala je stabilna.

- Ukupni nivo finansijske i humanitarne podrške ostao je relativno stabilan - čak i bez američkih doprinosa - naglasio je Trebeš. - Sada je od ključnog značaja da se ta stabilnost proširi i na vojnu pomoć, jer Ukrajina od nje zavisi da bi održala svoju odbranu na terenu.

Ko je koliko izdvojio?

Više evropskih zemalja obećalo je podršku Ukrajini u okviru PURL programa:

  • Danska je izdvojila oko 90 miliona dolara,
  • Švedska je doprinela sa 275 miliona dolara,
  • Norveška sa približno 135 miliona dolara,
  • Holandija je finansirala prvi paket pomoći u iznosu od 590 miliona dolara,
  • dok je Nemačka obećala 500 miliona dolara Ukrajini.

Prema oceni Instituta Kil, naredni meseci biće odlučujući za procenu da li će Evropa uspeti da održi kontinuitet u vojnoj podršci Kijevu.

