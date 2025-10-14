Svet

LULA DA SILVA POZVAO NA MIR: „Mislim da je ceo svet umoran od sukoba"

14. 10. 2025. u 07:22

POSTIZANjE mira u Pojasu Gaze stvara mogućnosti za rešavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva.

Foto: Tanjug/AP photo

 - Došlo je vreme i da razmislimo o tome kako rešiti rat između Rusije i Ukrajine - istakao je brazilski lider tokom konferencije za novinare u Rimu.

Prema njegovim rečima, postizanje mirovnog rešenja u Ukrajini je moguće, ali je to težak zadatak.

 - Mislim da je ceo svet umoran od toga (sukoba). Za same zaraćene strane je veoma teško - rekao je Lula da Silva.

Brazilski lider je u septembru, na sastanku na marginama zasedanja Generalne skupštine UN, rekao Vladimiru Zelenskom da se mir u Ukrajini može postići samo što skorijim početkom pregovora.
 

