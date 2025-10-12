I TINEJDŽERE ŠALJU NA FRONT: U Kijevu predložili stvaranje "nove armije"
U UKRAJINI je predloženo formiranje "nove armije budućnosti" od mladića uzrasta između 16 i 18 godina.
Sa tom idejom izašao je komandir izviđačke jedinice ukrajinskih Oružanih snaga Denis Jaroslavski, koji tvrdi da bi tako Kijev za pet godina mogao da dobije "kvalitetne vojnike" za sukob sa Rusijom, prenosi ukrajinska novinska agencija UNIAN.
Prema njegovim rečima, takav plan je već izrađen i predstavljen najvišem vojnom rukovodstvu Ukrajine.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
I KINEZI ZAINTERESOVANI Šta to rusi pripremaju? Vojni ekspert otkriva detalje novog oružja
12. 10. 2025. u 21:33
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)