I TINEJDŽERE ŠALJU NA FRONT: U Kijevu predložili stvaranje "nove armije"

U UKRAJINI je predloženo formiranje "nove armije budućnosti" od mladića uzrasta između 16 i 18 godina.

Sa tom idejom izašao je komandir izviđačke jedinice ukrajinskih Oružanih snaga Denis Jaroslavski, koji tvrdi da bi tako Kijev za pet godina mogao da dobije "kvalitetne vojnike" za sukob sa Rusijom, prenosi ukrajinska novinska agencija UNIAN.

Prema njegovim rečima, takav plan je već izrađen i predstavljen najvišem vojnom rukovodstvu Ukrajine.

