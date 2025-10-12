Svet

I TINEJDŽERE ŠALJU NA FRONT: U Kijevu predložili stvaranje "nove armije"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2025. u 20:22

U UKRAJINI je predloženo formiranje "nove armije budućnosti" od mladića uzrasta između 16 i 18 godina.

И ТИНЕЈЏЕРЕ ШАЉУ НА ФРОНТ: У Кијеву предложили стварање нове армије

Foto: Profimedia

Sa tom idejom izašao je komandir izviđačke jedinice ukrajinskih Oružanih snaga Denis Jaroslavski, koji tvrdi da bi tako Kijev za pet godina mogao da dobije "kvalitetne vojnike" za sukob sa Rusijom, prenosi ukrajinska novinska agencija UNIAN.

Prema njegovim rečima, takav plan je već izrađen i predstavljen najvišem vojnom rukovodstvu Ukrajine.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SEDMICA REKORDA ŠTRAJKOVA U ITALIJI: Zaustavljaće se, po principu leopardove kože, avioni, kamioni, vozovi, apoteke, vatrogasci, policajci,
Svet

0 0

SEDMICA REKORDA ŠTRAJKOVA U ITALIJI: Zaustavljaće se, po principu leopardove kože, avioni, kamioni, vozovi, apoteke, vatrogasci, policajci,

OD 13. do 19. oktobra u Italiji isplanirana je sedmica sa toliko različitih povoda za štrajkove da se sa sigurnošću može upisati u rubriku „verovali ili ne“. Izvesno je da se potpisuje primirje između Izraela i militantne organizacije Hamasa, tako da ProPalestina nije više povod, ali razni sindikati, kako su najavaili i pre toga, imaju nameru da blokiraju svaki prostor gde nađu saglasje za štrajk.

12. 10. 2025. u 19:24

Politika
Tenis
Fudbal
JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA: Sofija nastupila u ZG (VIDEO)

"JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA": Sofija nastupila u ZG (VIDEO)