NEMAČKI LIST ŠOKIRAO: Nećete verovati šta Asad radi u Moskvi, nakon pada svog režima ovako provodi dane

NEMAČKI list Die Zeit razgovarao je s nekoliko saveznika bivšeg predsednika Sirije Bashara al-Asada, koji se krije u Moskvi nakon pada svog režima.

Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

Otkriveno je, između ostalog, kako izgleda njegov život u ruskom glavnom gradu.

Kako piše Die Zeit, Asadu je data jasna instrukcija od ruskih vlasti, odnosno od predsednika Vladimira Putina – da se ne pojavljuje u javnosti.

Prema rečima njegovih saveznika, koji su razgovarali s nemačkim listom pod uslovom anonimnosti, Asadu je rečeno da je povlačenje iz javnosti uslov za zaštitu koju uživa u Moskvi.

Na ćutanje su se obavezali i članovi njegove porodice, koji su prethodnih godina s njim pobegli iz Sirije.

Zaštitu im pruža privatna kompanija koju plaća ruska vlada, a svaki član porodice ima više telohranitelja.

Otkriveno je takođe da Asad u ruskom gradu živi na dve lokacije koje često menja. Reč je o vili koja se nalazi van Moskve i o luksuznom stanu u tornju, čija je lokacija neotkrivena.

Ono što je posebno zanimljivo, kako tvrdi Die Zeit, jeste da se nakon bekstva u Moskvu Asad okrenuo igranju video-igara. Njegovi saveznici otkrivaju da retko napušta svoje kuće i da većinu vremena provodi ispred televizora. S druge strane, članovi njegove porodice slobodno se kreću po Moskvi, sa osiguranjem, i većinu vremena provode u tržnim centrima.

Ipak, kako piše Die Zeit, njegova supruga Asma je u teškom stanju. Nakon što joj je 2018. godine dijagnostikovan rak dojke, 2024. se kancer vratio kao leukemija. Njeno stanje je, kako tvrdi nemački list, kritično.

Jedini koji je prekršio striktna pravila koja je pred Asada i njegovu porodicu postavio Putinov režim je njegov sin Hafez, koji je nekoliko dana pre pada sirijske vlade odbranio doktorski rad na Univerzitetu u Moskvi.

(Die Zeit/Klix.ba)