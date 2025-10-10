"UKRAJINSKI ŠPIJUNI U MAĐARSKOJ" Orban upozorio: Ima ih i u telefonu – nećemo to dozvoliti
MAĐARSKI premijer Viktor Orban optužio je ukrajinske obaveštajne službe da se mešaju u unutrašnje poslove zemlje i podržavaju mađarsku političku opoziciju.
To je objavio na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovim rečima, ukrajinska obaveštajna služba, mešanjem u mađarski javni život, pruža svojim saveznicima tehnološku podršku kako bi im pomogla da dođu na vlast.
"Ukrajinske obaveštajne službe ne samo da prate Mađarsku, već su se infiltrirale i u proukrajinsku stranku Tisa. Moramo reći: 'Ukrajinci su već u vašem pametnom telefonu.' To nećemo dozvoliti!“, napisao je Orban.
(Izvestija)
