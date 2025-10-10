RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
U zvaničnoj izjavi Ministarstva navodi se:
- Ciljevi udara su dostignuti. Svi naznačeni objekti su pogođeni.
Ministarstvo je preciziralo da je napad predstavljao odgovor na terorističke udare ukrajinskih oružanih snaga po civilnim objektima u Rusiji.
Prema navodima, upotrebljeno je visokoprecizno oružje velikog dometa kopnenog i vazdušnog baziranja, uključujući hipersonične rakete „Kinžal“ i udarne bespilotne letelice.
Velika šteta na ukrajinskoj energetskoj mreži
Ukrajinska kompanija „Ukrenergo“ saopštila je da su nakon napada zabeležena vanredna isključenja struje u deset regiona, uključujući Kijevsku, Poltavsku i Sumsku oblast.
Premijerka Julija Sviridenko potvrdila je da je reč o značajnim oštećenjima energetske infrastrukture.
Kijev u mraku i saobraćajni kolaps
U Kijevu je tokom noći došlo do potpunog blekauta, što je izazvalo saobraćajni kolaps u gradu.
Na pojedinim deonicama metroa je obustavljen saobraćaj, dok su škole i univerziteti prešli na onlajn nastavu.
Problemi u više gradova: požari, zastoji, prekidi snabdevanja
U Dnjepropetrovsku je izbio veliki požar, a grad se suočava sa problemima u snabdevanju strujom.
U Krivom Rogu je došlo do zadržavanja vozova, dok su u Harkovu i Kremenčugu zabeleženi delimični prekidi električne energije.
Lokalne vlasti su zatvorile saobraćaj preko brane hidroelektrane u Čerkaskoj oblasti, kao i brane Dnjeproges u delu Zaporoške oblasti koji je pod kontrolom Kijeva.
Pored toga, u Zaporožju su oštećeni objekti gasne infrastrukture, što je dovelo do privremenih ograničenja u snabdevanju gasom.
Ovaj napad predstavlja nastavak ruske strategije sistematskog gađanja energetske infrastrukture Ukrajine, čiji je cilj, prema navodima Moskve, paraliza vojno-industrijskih kapaciteta Kijeva, dok ukrajinske vlasti upozoravaju da civilno stanovništvo ostaje bez struje i grejanja pred zimu.
(RIA Novosti)
