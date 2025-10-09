Svet

ODLOŽEN RUSKO-ARAPSKI SAMIT: Oglasio se Kremlj

Jovana Švedić

09. 10. 2025. u 21:49

RUSIJA i Irak dogovorili odlaganje Arapskog samita zbog razvoja situacije u vezi sa planom za prekid vatre u Palestini.

ОДЛОЖЕН РУСКО-АРАПСКИ САМИТ: Огласио се Кремљ

Foto: Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin i irački premijer Mohamed al Sudani dogovorili su u četvrtak odlaganje prvog Rusko-arapskog samita, koji je prvobitno bio zakazan za sledeću nedelju u Moskvi, zbog razvoja situacije u vezi sa planom za prekid vatre u Gazi koji je predložio američki predsednik Donald Tramp, saopštio je Kremlj.

Al Sudani, koji trenutno predsedava Arapskim ligom, i Putin razgovarali su telefonom o početku faze sprovođenja plana, navodeći da će mnogim arapskim liderima biti teško da putuju u Moskvu na samit koji je bio zakazan za sredu.

- Strane su se složile da bi bilo prikladno da se samit odloži za neki kasniji datum, koji će naknadno biti dogovoren - saopštio je Kremlj.

