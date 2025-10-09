ODLOŽEN RUSKO-ARAPSKI SAMIT: Oglasio se Kremlj
RUSIJA i Irak dogovorili odlaganje Arapskog samita zbog razvoja situacije u vezi sa planom za prekid vatre u Palestini.
Ruski predsednik Vladimir Putin i irački premijer Mohamed al Sudani dogovorili su u četvrtak odlaganje prvog Rusko-arapskog samita, koji je prvobitno bio zakazan za sledeću nedelju u Moskvi, zbog razvoja situacije u vezi sa planom za prekid vatre u Gazi koji je predložio američki predsednik Donald Tramp, saopštio je Kremlj.
Al Sudani, koji trenutno predsedava Arapskim ligom, i Putin razgovarali su telefonom o početku faze sprovođenja plana, navodeći da će mnogim arapskim liderima biti teško da putuju u Moskvu na samit koji je bio zakazan za sredu.
- Strane su se složile da bi bilo prikladno da se samit odloži za neki kasniji datum, koji će naknadno biti dogovoren - saopštio je Kremlj.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)