ODLOŽEN RUSKO-ARAPSKI SAMIT: Oglasio se Kremlj

RUSIJA i Irak dogovorili odlaganje Arapskog samita zbog razvoja situacije u vezi sa planom za prekid vatre u Palestini.

Ruski predsednik Vladimir Putin i irački premijer Mohamed al Sudani dogovorili su u četvrtak odlaganje prvog Rusko-arapskog samita, koji je prvobitno bio zakazan za sledeću nedelju u Moskvi, zbog razvoja situacije u vezi sa planom za prekid vatre u Gazi koji je predložio američki predsednik Donald Tramp, saopštio je Kremlj.

Al Sudani, koji trenutno predsedava Arapskim ligom, i Putin razgovarali su telefonom o početku faze sprovođenja plana, navodeći da će mnogim arapskim liderima biti teško da putuju u Moskvu na samit koji je bio zakazan za sredu.

- Strane su se složile da bi bilo prikladno da se samit odloži za neki kasniji datum, koji će naknadno biti dogovoren - saopštio je Kremlj.

