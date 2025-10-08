OSTAVKA, PA DRUGA ŠANSA: Šta do večeras može da uradi francuski premijer Lekorni

Predsednik Emanuel Makron naložio je Lekorniju da do večeras pokuša da stvori "platformu za stabilnu akciju", odnosno da još jednom proba da formira vladu.

AP Photo/Christophe Ena

Pre dva dana Makron je prihvatio Lekornijevu ostavku, iako to nije morao da uradi, a onda mu je, najednom, produžio mandatarski život za 48 sati.

Sebastijan Lekorni je, sve do pada, slovio za političara s kredibilitetom, koji malo govori, a puno dela. Ali, neuspešni pokušaj formiranja vlade značajno je oslabio njegovu reputaciju. Predsednik desničarskih republikanaca Brino Retajo ga je optužio da je od njega sakrio da će bivši ministar budžeta Brino Le Mer ući u vladu, što je posejalo seme razdora i značajno poljuljalo poverenje. Sada bi, isti akteri, samo bez Le Mera, trebalo najednom ponovo da veruju jedni drugima.

Makronove poteze u poslednje vreme malo ko razume. Ne shvata ga, u još jednoj kafkijanskoj noveli, čak ni predsednik njegove sopstvene stranke "Renesansa" (Obnova), nekadašnji premijer i bliski saradnik Gabrijel Atal koji se, u susret sledećim predsedničkim izborima, sve više distancira od šefa države.

- Prolazimo kroz teške trenutke. Kao i veliki broj Francuza, ni ja više ne shvatam odluke predsednika republike. Raspustio je parlament, a od tada je bilo odluka koje daju osećaj neke vrste opsednutosti da se zadrži kontrola - bio je hladan Atalov zaključak.

Makronovu dvodnevnu "rokadu u mestu" politički analitičari označavaju kao poslednji pokušaj da se izbegne ponovno raspuštanje skupštine, što bi za sobom verovatno prouzrokovalo i pad "makronista". Jer, Makron je poručio da će u slučaju Lekornijevog neuspeha "preuzeti odgovornost". Šta to znači, ostaje da se pretopstavi, ali zvuči "sudbonosno". Iz predsednikovog okruženja pojašnjavaju da bi to moglo da bude sinonim za još jedno raspuštanje skupštine, ali ne i za prevremeno pakovanje kofera stanara Jeliseja.

Opozicija je konsternirana. Suverenisti su već rekli da će glasati protiv vlade i ako Lekorni u "produžecima" uspe da je sastavi, a za to su već kao zapete puške odavno spremni levičari. Za to vreme, Francuzi su zabrinuti. Preko 80 odsto smatra da se zemlja nalazi u političkom bezizlazu. Čak 90 odsto izražava bojazan zbog ekonomske situacije, a 45 smatra da će se stanje samo još pogoršati. U visini od 86 odsto tvrde da su politički lideri neodgovorni.

Na pitanje ko je odgovoran za aktulenu situaciju, 47 odsto ispitanika kaže da je to Emanuel Makron, dok samo trećina misli da su to svi, kolektivno. Čak 51 odsto istovremeno smatra da bi Makronova ostavka deblokirala situaciju, a 26 da bi je još više pogoršala. Što se tiče raspuštanja skupštine, 42 je za, 28 protiv, dok se ostali ne izjašnjavaju. Kao epilog, 70 odsto je za to da Makron podnese ostavku.

USAMLjENI ŠETAČ OBALOM

Kamere su Makrona ovih dana uhvatile kako sam, s telefonom na uhu, šeta pustim obalama Sene, okružen samo telohraniteljima, na distanci. Ta slika postala je simbol trenutne situacije. Na veoma gledanoj informativnoj televiziji BFMTV mogao je da se čuje komentar jednog od analitičara da šef države više nema nikakav autoritet i da bi mogao komotno da ostane iza zidova Jeliseja gde bi mu tri puta dnevno donosili obroke, a da bi zemlja, neprimetno, nastavila da funkcioniše kao da se ništa ne događa.